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Половина россиян узнает новости из традиционных СМИ, показал опрос
Половина россиян предпочитают узнавать новости из традиционных СМИ, 41% - из интернета, свидетельствует опрос фонда "Общественное мнение" (ФОМ). РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T11:28
фомнибус
фонд "общественное мнение"
медиа - общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
фомнибус, фонд "общественное мнение", медиа - общество

Половина россиян узнает новости из традиционных СМИ, показал опрос

11:28 26.06.2020
345
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкТрансляция совещания президента РФ Владимира Путина с главами регионов по борьбе с распространением коронавируса в России на экране телевизора
Трансляция совещания президента РФ Владимира Путина с главами регионов по борьбе с распространением коронавируса в России на экране телевизора
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 26 июня – РИА Новости. Половина россиян предпочитают узнавать новости из традиционных СМИ, 41% - из интернета, свидетельствует опрос фонда "Общественное мнение" (ФОМ).
По данным исследования, смотреть новости по телевидению, слушать их по радио и читать в газетах предпочитают 50% респондентов, узнают новости из интернета 41%, еще 8% опрошенных затруднились ответить или дали другой ответ.
При этом в возрастной группе от 18 до 30 лет только 20% россиян узнают новости из традиционных СМИ, 76% - из интернета. В группе 31-45 лет доля традиционных СМИ составляет 35%, Всемирной сети - 56%, в группе 46-60 лет у традиционных СМИ 55%, интернета- 33%. Среди опрошенных старше 60 лет 83% узнают новости по телевизору, радио или из газет и лишь 10% - из интернета.
Опрос "ФОМнибус" проводился 19–21 июня среди 2 тысяч респондентов от 18 лет и старше. Статистическая погрешность не превышает 2,7%.
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11302010
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ФОМнибусФонд "Общественное мнение"Медиа - Общество
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