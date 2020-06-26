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Распространение нового коронавируса
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В Туве рассказали о новых случаях коронавируса
Число выявленных случаев COVID-19 в Туве за сутки выросло на 128, общее число составляет 4111 заболевших, сообщила пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T11:25
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество

В Туве рассказали о новых случаях коронавируса

11:25 26.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи
Врач скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Врач скорой медицинской помощи. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 26 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев COVID-19 в Туве за сутки выросло на 128, общее число составляет 4111 заболевших, сообщила пресс-служба правительства региона.
"За сутки выявлено 128 новых случаев инфицирования... За весь период выявлено 4111 случаев", - говорится в сообщении.
Коэффициент распространения от одного инфицированного до его госпитализации (сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до его изоляции) составил 0,9.
Всего выписано в связи с выздоровлением 2212 человек (53,4%). Умерли за весь период с основным диагнозом COVID-19 14 человек.
В четверг глава Тувы заявил, что намерен обратиться в минздрав РФ с просьбой направить в республику бригаду врачей в помощь местным медикам в борьбе с коронавирусом.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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