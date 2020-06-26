В Туве рассказали о новых случаях коронавируса

КРАСНОЯРСК, 26 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев Число выявленных случаев COVID-19 в Туве за сутки выросло на 128, общее число составляет 4111 заболевших, сообщила пресс-служба правительства региона.

"За сутки выявлено 128 новых случаев инфицирования... За весь период выявлено 4111 случаев", - говорится в сообщении.

Коэффициент распространения от одного инфицированного до его госпитализации (сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до его изоляции) составил 0,9.

Всего выписано в связи с выздоровлением 2212 человек (53,4%). Умерли за весь период с основным диагнозом COVID-19 14 человек.

В четверг глава Тувы заявил, что намерен обратиться в минздрав РФ с просьбой направить в республику бригаду врачей в помощь местным медикам в борьбе с коронавирусом.