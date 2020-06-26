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Очередная сессия Парламентского Собрания пройдет 7 июля
Очередная , 58-я сессия Парламентского Собрания Союзного государства пройдет 7 июля в формате видеоконференции, сообщает пресс-служба Парламентского Собрания. РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T11:33
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РИА Новости
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353
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россия, белоруссия

Очередная сессия Парламентского Собрания пройдет 7 июля

11:33 26.06.2020
33
© POOL / Перейти в фотобанкФлаги России и Белоруссии на капоте автомобиля
Флаги России и Белоруссии на капоте автомобиля
© POOL
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Очередная , 58-я сессия Парламентского Собрания Союзного государства пройдет 7 июля в формате видеоконференции, сообщает пресс-служба Парламентского Собрания.
В ходе работы будут признаны полномочия представителей Совета Республики и Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, делегированных в Парламентское Собрание. Планируется избрание первого заместителя председателя и заместителей председателя Собрания. Кроме того, будут утверждены новые составы комиссий и избраны председатели комиссий.
Один из главных вопросов в повестке сессии – рассмотрение хода выполнения плана мероприятий Союзного государства на 2019 – 2020 годы, посвященных 75-летию освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Кроме того, планируется обсудить вопрос о внесении изменений и дополнений в декрет Высшего Госсовета Союзного государства "О бюджете Союзного государства на 2019 год".
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