Очередная сессия Парламентского Собрания пройдет 7 июля

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Очередная , 58-я сессия Парламентского Собрания Союзного государства пройдет 7 июля в формате видеоконференции, сообщает пресс-служба . Очередная , 58-я сессия Парламентского Собрания Союзного государства пройдет 7 июля в формате видеоконференции, сообщает пресс-служба Парламентского Собрания

В ходе работы будут признаны полномочия представителей Совета Республики и Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, делегированных в Парламентское Собрание. Планируется избрание первого заместителя председателя и заместителей председателя Собрания. Кроме того, будут утверждены новые составы комиссий и избраны председатели комиссий.

Один из главных вопросов в повестке сессии – рассмотрение хода выполнения плана мероприятий Союзного государства на 2019 – 2020 годы, посвященных 75-летию освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.