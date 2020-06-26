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Голикова: Минздрав должен сформировать заказ отечественного оборудования
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что Минздрав должен сформировать заказ жизнеспасающего оборудования отечественного производства. РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T11:23
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татьяна голикова, общество

Голикова: Минздрав должен сформировать заказ отечественного оборудования

11:23 26.06.2020
50
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что Минздрав должен сформировать заказ жизнеспасающего оборудования отечественного производства.
"Полагаю, что министерство здравоохранения вместе с коллегами должно сформировать заказ для отечественной медицинской промышленности на производство, так называемого, жизнеспасающего оборудования, которое нужно не только при оказании медицинской помощи в сегодняшних условиях, но и в любой другой ситуации ", - сказала Голикова на заседании коллегии Минздрава.
По ее словам, нужно по-другому посмотреть на систему повышения квалификации медиков, модернизировать инфекционную службу в России.
Татьяна Голикова во время брифинга по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России
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