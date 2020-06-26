Голикова: Минздрав должен сформировать заказ отечественного оборудования

"Полагаю, что министерство здравоохранения вместе с коллегами должно сформировать заказ для отечественной медицинской промышленности на производство, так называемого, жизнеспасающего оборудования, которое нужно не только при оказании медицинской помощи в сегодняшних условиях, но и в любой другой ситуации ", - сказала Голикова на заседании коллегии Минздрава.