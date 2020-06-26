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В России работают над восстановлением диспансеризации, заявила Голикова
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в России ведётся работа по восстановлению диспансеризации там, где коронавирусная инфекция отступила. РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T11:22
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, татьяна голикова, общество

В России работают над восстановлением диспансеризации, заявила Голикова

11:22 26.06.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в России ведётся работа по восстановлению диспансеризации там, где коронавирусная инфекция отступила.
"Как вы знаете, всероссийская диспансеризация была временно остановлена, и сейчас мы уже работаем над тем, что там, где инфекция отступила, диспансеризацию восстановить", - сказала она на заседании коллегии Минздрава.
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В Подмосковье с 25 июня возобновится диспансеризация населения
Голикова уточнила, что там, где это возможно, пожилым лучше оказывать помощь на дому.
Вице-премьер также напомнила, что программа по модернизации первичного звена здравоохранения должна начаться в РФ с 1 января 2021 года, но региональные программы были подготовлены к 1 июля. Теперь им предстоит обновить такие программы, а затем внести их до 1 сентября 2020 года.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Голикова: диспансеризацию в стране возобновят при первой возможности
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Татьяна ГоликоваОбщество
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