https://ria.ru/20200626/1573503463.html
В России работают над восстановлением диспансеризации, заявила Голикова
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в России ведётся работа по восстановлению диспансеризации там, где коронавирусная инфекция отступила. РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T11:22
2020-06-26T11:22
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
татьяна голикова
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571728547_0:46:3034:1753_1400x0_80_0_0_d2df76ed62dd16d55e763b7a1658bb43.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, татьяна голикова, общество