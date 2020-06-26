Мишустин подписал постановление о выплате на детей до 16 лет

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Премьер-министр Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о выплатах семьям с детьми до 16 лет. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

"Единовременные выплаты в десять тысяч рублей семьям с детьми в возрасте до 16 лет в июле будут начислены автоматически тем, кто уже получил финансовую помощь в июне", — сообщила пресс-служба кабмина.

Там уточнили, что тем, кто уже получил выплаты, не придется заново подавать заявление. Деньги им перечислят на основании данных, имеющихся в распоряжении Пенсионного фонда. Если же родители еще не оформляли пособия, то они должны будут подать заявление до 1 октября. Тогда они получать выплаты сразу и за июнь, и за июль.

Поддержать семьи с детьми в условиях пандемии COVID-19 распорядился президент Владимир Путин . Так, с апреля по июнь родители детей до трех лет получают по пять тысяч рублей на каждого ребенка. Для детей от трех до 16 лет предусмотрена единовременная выплата в десять тысяч.

На прошлой неделе в обращении к россиянам глава государства объявил, что в июле семьям с детьми до 16 лет также выплатят по десять тысяч. По словам Мишустина, правительство выделит на эти цели более 270 миллиардов рублей.