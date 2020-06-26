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Мишустин подписал постановление о выплате на детей до 16 лет
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о выплатах семьям с детьми до 16 лет. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства. РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T15:36
владимир путин
михаил мишустин
общество
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https://ria.ru/20200623/1573393444.html
А, скажем дети после 16, жрать уже не хотят? Может всё таки надо было сделать выплаты (раз уж взялись за это), на тех, кому ещё не исполнилось 18. Это было бы честно. И не злило бы народ. У меня у дочери в классе, половина кому уже 16, вторая половина кому ещё нет 16-ти. Так в чём разница то между ними? Может Мишустин объяснит? Может я (и думаю что ни только я) чего то не понимаю?
256
Всё так, только вот проблемка - есть тысячи семей, где 10 тысяч детям на мелкие расходы дают каждый день и родители, наверно, ржут над "помощью". А есть, где семьи месяц живут на 10 тысяч - там, наверно, тоже смеются, сквозь слёзы, правда...
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23
РИА Новости
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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владимир путин, михаил мишустин, общество

Мишустин подписал постановление о выплате на детей до 16 лет

11:19 26.06.2020 (обновлено: 15:36 26.06.2020)
78306
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкОтдыхающие в Парке Горького в Москве
Отдыхающие в Парке Горького в Москве
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о выплатах семьям с детьми до 16 лет. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.
"Единовременные выплаты в десять тысяч рублей семьям с детьми в возрасте до 16 лет в июле будут начислены автоматически тем, кто уже получил финансовую помощь в июне", — сообщила пресс-служба кабмина.
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Там уточнили, что тем, кто уже получил выплаты, не придется заново подавать заявление. Деньги им перечислят на основании данных, имеющихся в распоряжении Пенсионного фонда. Если же родители еще не оформляли пособия, то они должны будут подать заявление до 1 октября. Тогда они получать выплаты сразу и за июнь, и за июль.
Поддержать семьи с детьми в условиях пандемии COVID-19 распорядился президент Владимир Путин. Так, с апреля по июнь родители детей до трех лет получают по пять тысяч рублей на каждого ребенка. Для детей от трех до 16 лет предусмотрена единовременная выплата в десять тысяч.
На прошлой неделе в обращении к россиянам глава государства объявил, что в июле семьям с детьми до 16 лет также выплатят по десять тысяч. По словам Мишустина, правительство выделит на эти цели более 270 миллиардов рублей.
В Минтруде, в свою очередь, напомнили, что это пособие, как и другие выплаты на детей, введенные из-за пандемии, не облагается налогом и не учитывается при назначении других мер социальной поддержки.
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261113226684
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Владимир ПутинМихаил МишустинОбщество
Популярные комментарии
А, скажем дети после 16, жрать уже не хотят? Может всё таки надо было сделать выплаты (раз уж взялись за это), на тех, кому ещё не исполнилось 18. Это было бы честно. И не злило бы народ. У меня у дочери в классе, половина кому уже 16, вторая половина кому ещё нет 16-ти. Так в чём разница то между ними? Может Мишустин объяснит? Может я (и думаю что ни только я) чего то не понимаю?
26 июня, 12:32
Игорь Громов
2171010028
Всё так, только вот проблемка - есть тысячи семей, где 10 тысяч детям на мелкие расходы дают каждый день и родители, наверно, ржут над "помощью". А есть, где семьи месяц живут на 10 тысяч - там, наверно, тоже смеются, сквозь слёзы, правда...
26 июня, 12:25
vv dok
17103012
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