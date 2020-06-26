Мурашко оценил ситуацию с профосмотрами

"Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, по итогам 2019 года составил 34,2%", - сказал Мурашко на коллегии Минздрава.

Он отметил, что в 2019 году для 4,7 миллиона россиян были разработан индивидуальные планы по здоровому образу жизни, так называемые паспорта здоровья.