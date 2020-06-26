https://ria.ru/20200626/1573503232.html
Мурашко оценил ситуацию с профосмотрами
Более 34% россиян старше трудоспособного возраста прошли в 2019 году профилактические осмотры или диспансеризацию, заявил министр здравоохранения РФ Михаил... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T11:18
2020-06-26T11:18
михаил мурашко
здоровье - общество
общество
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https://ria.ru/20200623/1573381337.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мурашко, здоровье - общество, общество