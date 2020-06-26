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Мурашко оценил ситуацию с профосмотрами
Более 34% россиян старше трудоспособного возраста прошли в 2019 году профилактические осмотры или диспансеризацию, заявил министр здравоохранения РФ Михаил... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T11:18
михаил мурашко
здоровье - общество
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/156371/03/1563710361_0:139:3001:1827_1400x0_80_0_0_52e4f7341b859535d609d44e31bc13ec.jpg
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
михаил мурашко, здоровье - общество, общество

Мурашко оценил ситуацию с профосмотрами

11:18 26.06.2020
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Более 34% россиян старше трудоспособного возраста прошли в 2019 году профилактические осмотры или диспансеризацию, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, по итогам 2019 года составил 34,2%", - сказал Мурашко на коллегии Минздрава.
Он отметил, что в 2019 году для 4,7 миллиона россиян были разработан индивидуальные планы по здоровому образу жизни, так называемые паспорта здоровья.
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23 июня, 17:51
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Михаил МурашкоЗдоровье - ОбществоОбщество
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