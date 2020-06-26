Адвокат рассказал подробности приступа у Ефремова

Ранее он сообщил, что у Ефремова случился сердечный приступ.

"У него вчера была годовщина смерти матери (народной артистки РСФСР Аллы Покровской. — Прим. ред.), да и так были проблемы с сердцем. По симптомам, которые он мне рассказал, это похоже на сердечный приступ. Он наотрез отказался вызывать врача — видно, он очень сильно мучается и морально, и физически, и психологически", — сказал Пашаев РИА Новости.

Он добавил, что травмы, которые Ефремов получил в ДТП, еще не прошли.

Восьмого июня Ефремов за рулем внедорожника выехал на полосу встречного движения на Садовом кольце и столкнулся с машиной, водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров , умер от травм в больнице.