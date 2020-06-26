https://ria.ru/20200626/1573503158.html
Адвокат рассказал подробности приступа у Ефремова
Адвокат Эльман Пашаев рассказал о состоянии своего клиента, актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы. РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T11:17
2020-06-26T14:34
эльман пашаев
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
москва
происшествия
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https://ria.ru/20200626/1573491903.html
https://ria.ru/20200623/1573391919.html
Николай Маров
Ефремов нанял сказочника, который теперь каждый день будет рассказывать нам сказки. И не только на ночь. А чего скорую-то не вызвали? Побоялись, что обман раскроют?
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Андрей Туфиков
Адвокат дьявола работает через жёлтые СМИ. Откровенная ложь это привилегия адвокатов.
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москва
РИА Новости
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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эльман пашаев, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, происшествия
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости.
Адвокат Эльман Пашаев
рассказал о состоянии своего клиента, актера Михаила Ефремова
, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы
.
Ранее он сообщил, что у Ефремова случился сердечный приступ.
"У него вчера была годовщина смерти матери (народной артистки РСФСР Аллы Покровской. — Прим. ред.), да и так были проблемы с сердцем. По симптомам, которые он мне рассказал, это похоже на сердечный приступ. Он наотрез отказался вызывать врача — видно, он очень сильно мучается и морально, и физически, и психологически", — сказал Пашаев РИА Новости.
Он добавил, что травмы, которые Ефремов получил в ДТП, еще не прошли.
Восьмого июня Ефремов за рулем внедорожника выехал на полосу встречного движения на Садовом кольце и столкнулся с машиной, водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров
, умер от травм в больнице.
Экспертиза выяснила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков. Сейчас артист находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет лишения свободы.