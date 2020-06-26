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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200626/1573503099.html
СМИ: в Ровенской области протестуют медработники из-за невыплаты зарплат
Медики вышли на акцию протеста в городе Вараш Ровенской области Украины и требуют выплаты зарплат, сообщило в пятницу издание "Суспільне" ("Общественное"). РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T11:18
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
владимир зеленский
ровненская область
украина
в мире
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ровненская область
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565232201_0:0:3138:1766_1400x0_80_0_0_c52b07ea5c3c982fe6a1acedf2f2b10f.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, владимир зеленский, ровненская область, украина, в мире

СМИ: в Ровенской области протестуют медработники из-за невыплаты зарплат

11:18 26.06.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУчастница акции протеста в Киеве
Участница акции протеста в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 26 июн – РИА Новости. Медики вышли на акцию протеста в городе Вараш Ровенской области Украины и требуют выплаты зарплат, сообщило в пятницу издание "Суспільне" ("Общественное").
"В городе Вараш в Ровенской медики местной больницы вышли на акцию протеста к стенам городского совета. Причина - с июня нет денег на зарплату. По данным полиции, в мероприятии принимают участие около 200 человек", - пишет издание.
Отмечается, что на обеспечение медиков ежемесячно необходимо 4,5 миллиона гривен (168,6 тысячи долларов). По словам одного из участников акции, начальника медсанчасти Александра Коцюбинского, правительство предусмотрело дополнительную субвенцию, однако деньги до самих медиков не дошли.
"Нам их распределили, и получается, что город и мэр не хотят выплачивать (зарплату - ред.) за этот и следующий месяц, поскольку считают, что должна быть субвенция. А область тоже не дает денег, считая, что эти средства выделялись не для наших учреждений, у них есть свои, которым нужны эти средства. Коллектив больницы не может с этим смириться", - приводит издание слова Коцюбинского.
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Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об обеспечении дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавируса. Закон, в частности, предусматривает доплату в размере до 300% заработной платы медикам и другим работникам, задействованным в лечении больных с COVID-19, а работникам социальной защиты населения, оказывающим услуги находящимся дома гражданам - до 100% заработной платы.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Владимир ЗеленскийРовненская областьУкраинаВ мире
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