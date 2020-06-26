СМИ: в Ровенской области протестуют медработники из-за невыплаты зарплат

"В городе Вараш в Ровенской медики местной больницы вышли на акцию протеста к стенам городского совета. Причина - с июня нет денег на зарплату. По данным полиции, в мероприятии принимают участие около 200 человек", - пишет издание.

Отмечается, что на обеспечение медиков ежемесячно необходимо 4,5 миллиона гривен (168,6 тысячи долларов). По словам одного из участников акции, начальника медсанчасти Александра Коцюбинского, правительство предусмотрело дополнительную субвенцию, однако деньги до самих медиков не дошли.

"Нам их распределили, и получается, что город и мэр не хотят выплачивать (зарплату - ред.) за этот и следующий месяц, поскольку считают, что должна быть субвенция. А область тоже не дает денег, считая, что эти средства выделялись не для наших учреждений, у них есть свои, которым нужны эти средства. Коллектив больницы не может с этим смириться", - приводит издание слова Коцюбинского.