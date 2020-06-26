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Минздрав сравнил продолжительность жизни женщин и мужчин в России
Мужчины в России живут в среднем на десять лет меньше женщин, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T12:37
михаил мурашко
федеральная служба государственной статистики (росстат)
общество
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https://ria.ru/20200626/1573502949.html
Эдак мы до ста лет легко дотянем. Даже не знаю, че делать 35 лет на пенсии.
69
Ясен перец , этот слабый пол будет жить дольше ,они же энергетические вампиры ,свою жизнь за счёт нашей энергетической крови продлевают . ( Шучу конечно ))))))
69
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РИА Новости
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РИА Новости
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60
михаил мурашко, федеральная служба государственной статистики (росстат), общество

Минздрав сравнил продолжительность жизни женщин и мужчин в России

11:16 26.06.2020 (обновлено: 12:37 26.06.2020)
22593
© РИА Новости / Григорий СысоевЛюди отдыхают у фонтана "Дружба народов" на ВДНХ в Москве
Люди отдыхают у фонтана Дружба народов на ВДНХ в Москве
© РИА Новости / Григорий Сысоев
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Мужчины в России живут в среднем на десять лет меньше женщин, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"Разница между ожидаемой продолжительностью жизни мужчин и женщин, как и в предыдущие годы, составила десять лет", — сказал он на коллегии Минздрава.

Глава ведомства уточнил, что, по оценке Росстата, ожидаемая продолжительность жизни россиян составила 73,3 года.
По словам Мурашко, существенный вклад в увеличение продолжительности жизни внесли изменения показателей младенческой смертности, которые за прошлый год снизились на 3,9%.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
11:14
Мурашко оценил показатель смертности трудоспособного населения в России
3411152116175
Обсудить 16
Михаил МурашкоФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Общество
Популярные комментарии
Эдак мы до ста лет легко дотянем. Даже не знаю, че делать 35 лет на пенсии.
26 июня, 11:18
Евгений Д
35310003
Ясен перец , этот слабый пол будет жить дольше ,они же энергетические вампиры ,свою жизнь за счёт нашей энергетической крови продлевают . ( Шучу конечно ))))))
26 июня, 11:32
ДНДанил Некипелов
39240105
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