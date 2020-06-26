https://ria.ru/20200626/1573503071.html
Минздрав сравнил продолжительность жизни женщин и мужчин в России
Мужчины в России живут в среднем на десять лет меньше женщин, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T11:16
2020-06-26T12:37
михаил мурашко
федеральная служба государственной статистики (росстат)
общество
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https://ria.ru/20200626/1573502949.html
Евгений Д
Эдак мы до ста лет легко дотянем. Даже не знаю, че делать 35 лет на пенсии.
69
Данил Некипелов
Ясен перец , этот слабый пол будет жить дольше ,они же энергетические вампиры ,свою жизнь за счёт нашей энергетической крови продлевают . ( Шучу конечно ))))))
69
16
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573503658_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_1bc287aa76d88225da6c03d7bb619521.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мурашко, федеральная служба государственной статистики (росстат), общество