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В МИД прокомментировали соглашение с Минском о визах
Соглашение о взаимном признании виз РФ и Белоруссии будет способствовать развитию иностранного туризма и транзитных возможностей Москвы и Минска, заявил РИА... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T11:16
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сергей лавров, москва, минск, белоруссия, в мире

В МИД прокомментировали соглашение с Минском о визах

11:16 26.06.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваМосковский Кремль
Московский Кремль
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Московский Кремль. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Соглашение о взаимном признании виз РФ и Белоруссии будет способствовать развитию иностранного туризма и транзитных возможностей Москвы и Минска, заявил РИА Новости директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.
Соглашение о взаимном признании виз подписано главами МИД РФ и Белоруссии Сергеем Лавровым и Владимиром Макеем в ходе визита российского министра в Минск.
"Дело в том, что раньше отсутствовала правовая основа для пересечения гражданами третьих стран российско-белорусской границы, поскольку на ней нет пунктов пропуска. Теперь статья пять соглашения предусматривает такую возможность. Появляются условия для нормального перемещения иностранцев. Это будет способствовать развитию иностранного туризма и транзитных возможностей России и Белоруссии", - сказал Полищук.
Он отметил, что стороны начали с взаимного признания виз, а не сразу с введения единой визы Союзного государства, поскольку "процесс введения единой визы достаточно затратен и технически сложен". "Поэтому решили начать с взаимного признания виз, чтобы обкатать основные элементы единого визового пространства, прежде всего, систему информационного обмена", - пояснил глава департамента МИД РФ.
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Подписанное соглашение направлено на создание единого визового пространства России и Белоруссии. "Дальнейшие шаги прописаны в Плане мероприятий по формированию единого миграционного пространства России и Беларуси. Он был утвержден Советом министров Союзного государства в 2017 году и предусматривает сближение процедур и регламентов выдачи виз, проработку возможности введения единой визы и другие мероприятия", - сказал дипломат.
Само соглашение касается только иностранцев и не затрагивает режим взаимных поездок граждан России и Белоруссии. "Россияне и белорусы, как и раньше, могут перемещаться по территории Союзного государства в соответствии с соглашением 2006 года об обеспечении равных прав граждан на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства", - напомнил Полищук.
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Сергей ЛавровМоскваМинскБелоруссияВ мире
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