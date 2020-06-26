В Майами выросло число случаев инфицирования вирусом Западного Нила

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Медицинские власти американского штата Флорида сообщили о выявлении случаев инфицирования вирусом Западного Нила в округе Майами-Дейд, центром которого является город Медицинские власти американского штата Флорида сообщили о выявлении случаев инфицирования вирусом Западного Нила в округе Майами-Дейд, центром которого является город Майами , сообщает газета Miami Herald

Первые два случая заболевания были выявлены в мае, еще два случая - в июне. В четверг управление здравоохранения Флориды сообщило о выявлении 10 новых заболевших. При этом отмечается, что во всех случаях люди заразились внутри региона. Таким образом к настоящему моменту число заболевших достигло 14.

По данным издания, медицинские власти ввели в регионе режим повышенной готовности в связи с заболеванием, передаваемым комарами. Власти напомнили местным жителям о необходимости убирать предметы, которые могут накапливать воду и, тем самым, превратиться в места размножения комаров. Также они попросили граждан сливать стоячую воду из бассейнов, мусорных контейнеров, водостоков и других емкостей.