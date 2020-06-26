https://ria.ru/20200626/1573503009.html
В Майами выросло число случаев инфицирования вирусом Западного Нила
Медицинские власти американского штата Флорида сообщили о выявлении случаев инфицирования вирусом Западного Нила в округе Майами-Дейд, центром которого является РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T11:17
2020-06-26T11:17
майами
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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майами, в мире
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости.
Медицинские власти американского штата Флорида сообщили о выявлении случаев инфицирования вирусом Западного Нила в округе Майами-Дейд, центром которого является город Майами
, сообщает газета Miami Herald
.
Первые два случая заболевания были выявлены в мае, еще два случая - в июне. В четверг управление здравоохранения Флориды сообщило о выявлении 10 новых заболевших. При этом отмечается, что во всех случаях люди заразились внутри региона. Таким образом к настоящему моменту число заболевших достигло 14.
По данным издания, медицинские власти ввели в регионе режим повышенной готовности в связи с заболеванием, передаваемым комарами. Власти напомнили местным жителям о необходимости убирать предметы, которые могут накапливать воду и, тем самым, превратиться в места размножения комаров. Также они попросили граждан сливать стоячую воду из бассейнов, мусорных контейнеров, водостоков и других емкостей.
Лихорадка переносится комарами. Вирус может привести к осложнениям в центральной нервной системе, а именно энцефалиту, менингиту или параличу. Симптомами лихорадки Западного Нила являются лихорадочное состояние, головная боль, усталость, боль в мышцах, тошнота, рвота, иногда сыпь и увеличение лимфатических узлов. Если не обратиться вовремя за медицинской помощью, то возможен летальный исход.