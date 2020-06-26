Мурашко оценил показатель смертности трудоспособного населения в России

"Показатель смертности трудоспособного населения остается все еще достаточно высоким", - сказал Мурашко на коллегии Минздрава.

Тем не менее за 2019 год смертность данной категории снизилась на 3,2% по сравнению с 2018 годом, уточнил Мурашко.