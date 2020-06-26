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Мурашко оценил показатель смертности трудоспособного населения в России
Показатель смертности трудоспособного населения в России остается достаточно высоким, по данным международных исследований, более 10% смертей в РФ обусловлены... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T11:14
михаил мурашко
здоровье - общество
общество
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РИА Новости
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353
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михаил мурашко, здоровье - общество, общество

Мурашко оценил показатель смертности трудоспособного населения в России

11:14 26.06.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Показатель смертности трудоспособного населения в России остается достаточно высоким, по данным международных исследований, более 10% смертей в РФ обусловлены потреблением алкоголя, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Показатель смертности трудоспособного населения остается все еще достаточно высоким", - сказал Мурашко на коллегии Минздрава.
Тем не менее за 2019 год смертность данной категории снизилась на 3,2% по сравнению с 2018 годом, уточнил Мурашко.
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Михаил МурашкоЗдоровье - ОбществоОбщество
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