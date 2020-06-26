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Соцопрос показал равные шансы двух кандидатов в президенты Польши
Последний перед выборами президента Польши соцопрос показывает примерно равные шансы действующего главы государства Анджея Дуды и кандидата от оппозиционного... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T11:13
ibris
рафал тшасковски
анджей дуда
польша
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353
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ibris, рафал тшасковски, анджей дуда, польша, в мире

Соцопрос показал равные шансы двух кандидатов в президенты Польши

11:13 26.06.2020
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© AP Photo / Czarek Sokolowski Представитель оппозиционного блока "Гражданская платформа" и "Новочестная" Рафал Тшасковский на местных выборах в Варшаве, Польша
Представитель оппозиционного блока Гражданская платформа и Новочестная Рафал Тшасковский на местных выборах в Варшаве, Польша
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Представитель оппозиционного блока "Гражданская платформа" и "Новочестная" Рафал Тшасковский на местных выборах в Варшаве, Польша. Архивное фото
ВАРШАВА, 26 июн – РИА Новости. Последний перед выборами президента Польши соцопрос показывает примерно равные шансы действующего главы государства Анджея Дуды и кандидата от оппозиционного объединения "Гражданская коалиция" Рафала Тшасковского во втором туре.
Первый тур выборов президента Польши пройдет 28 июня. В нем участвуют 11 кандидатов. В субботу в стране пройдет "день тишины", когда запрещена любая агитация, а также публикация социсследований.
Вид Варшавы
18 июня, 09:22
В ряде районов Польши голосование на выборах президента пройдет по почте
По данным опубликованного в пятницу соцопроса, который провела лаборатория IBRIS, в первом туре с большим перевесом побеждает Дуда, а во втором борьба будет идти за каждый голос.
Так, 41,1% опрошенных высказали желание голосовать в первом туре за Дуду. Тшасковский же может рассчитывать на 26,4% голосов. На третьем месте расположился независимый кандидат Шимон Холовня - 9,7%.
Явка на выборах прогнозируется на уровне 61%.
Если во втором туре сойдутся Дуда и Тшасковский, то действующий президент набрал бы 48,7% голосов, а его конкурент - 47,5%. При этом 3,8% опрошенных заявили, что еще не знают, за кого проголосуют.
Опрос проводился по методу CATI (система компьютеризованного телефонного интервью) 24 июня среди 1,1 тысячи человек. Погрешность не превышает 3%.
Президент Польши Анджей Дуда на открытии первой сессии Нового созыва сената
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