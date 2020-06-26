https://ria.ru/20200626/1573502822.html
Соцопрос показал равные шансы двух кандидатов в президенты Польши
Последний перед выборами президента Польши соцопрос показывает примерно равные шансы действующего главы государства Анджея Дуды и кандидата от оппозиционного... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T11:13
2020-06-26T11:13
ibris
рафал тшасковски
анджей дуда
польша
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РИА Новости
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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ibris, рафал тшасковски, анджей дуда, польша, в мире
ВАРШАВА, 26 июн – РИА Новости.
Последний перед выборами президента Польши
соцопрос показывает примерно равные шансы действующего главы государства Анджея Дуды
и кандидата от оппозиционного объединения "Гражданская коалиция" Рафала Тшасковского
во втором туре.
Первый тур выборов президента Польши пройдет 28 июня. В нем участвуют 11 кандидатов. В субботу в стране пройдет "день тишины", когда запрещена любая агитация, а также публикация социсследований.
По данным опубликованного в пятницу соцопроса, который провела лаборатория IBRIS
, в первом туре с большим перевесом побеждает Дуда, а во втором борьба будет идти за каждый голос.
Так, 41,1% опрошенных высказали желание голосовать в первом туре за Дуду. Тшасковский же может рассчитывать на 26,4% голосов. На третьем месте расположился независимый кандидат Шимон Холовня - 9,7%.
Явка на выборах прогнозируется на уровне 61%.
Если во втором туре сойдутся Дуда и Тшасковский, то действующий президент набрал бы 48,7% голосов, а его конкурент - 47,5%. При этом 3,8% опрошенных заявили, что еще не знают, за кого проголосуют.
Опрос проводился по методу CATI (система компьютеризованного телефонного интервью) 24 июня среди 1,1 тысячи человек. Погрешность не превышает 3%.