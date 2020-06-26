Соцопрос показал равные шансы двух кандидатов в президенты Польши

Представитель оппозиционного блока "Гражданская платформа" и "Новочестная" Рафал Тшасковский на местных выборах в Варшаве, Польша. Архивное фото

Представитель оппозиционного блока "Гражданская платформа" и "Новочестная" Рафал Тшасковский на местных выборах в Варшаве, Польша

© AP Photo / Czarek Sokolowski Представитель оппозиционного блока "Гражданская платформа" и "Новочестная" Рафал Тшасковский на местных выборах в Варшаве, Польша

ВАРШАВА, 26 июн – РИА Новости. Последний перед выборами президента Последний перед выборами президента Польши соцопрос показывает примерно равные шансы действующего главы государства Анджея Дуды и кандидата от оппозиционного объединения "Гражданская коалиция" Рафала Тшасковского во втором туре.

Первый тур выборов президента Польши пройдет 28 июня. В нем участвуют 11 кандидатов. В субботу в стране пройдет "день тишины", когда запрещена любая агитация, а также публикация социсследований.

По данным опубликованного в пятницу соцопроса, который провела лаборатория IBRIS , в первом туре с большим перевесом побеждает Дуда, а во втором борьба будет идти за каждый голос.

Так, 41,1% опрошенных высказали желание голосовать в первом туре за Дуду. Тшасковский же может рассчитывать на 26,4% голосов. На третьем месте расположился независимый кандидат Шимон Холовня - 9,7%.

Явка на выборах прогнозируется на уровне 61%.

Если во втором туре сойдутся Дуда и Тшасковский, то действующий президент набрал бы 48,7% голосов, а его конкурент - 47,5%. При этом 3,8% опрошенных заявили, что еще не знают, за кого проголосуют.