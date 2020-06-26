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Афросоюз не исключил ввод военных наблюдателей в Ливию
Африканский Союз намерен направить военных и гражданских наблюдателей в Ливию после того, как противоборствующие стороны договорятся о прекращении огня, заявил... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T12:25
акиля салех
халифа хафтар
африканский союз
ливия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
акиля салех, халифа хафтар, африканский союз, ливия, в мире

Афросоюз не исключил ввод военных наблюдателей в Ливию

11:12 26.06.2020 (обновлено: 12:25 26.06.2020)
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© AP Photo / Mohamed Ben KhalifaБойцы, лояльные правительству национального согласия, во время столкновений в южной части Триполи
Бойцы, лояльные правительству национального согласия, во время столкновений в южной части Триполи
© AP Photo / Mohamed Ben Khalifa
Бойцы, лояльные правительству национального согласия, во время столкновений в южной части Триполи. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Африканский Союз намерен направить военных и гражданских наблюдателей в Ливию после того, как противоборствующие стороны договорятся о прекращении огня, заявил РИА Новости комиссар Африканского союза по вопросам мира и безопасности Смаил Шерги.
"Когда мы заключим соглашение о прекращении огня, после этого, я думаю, мы должны будем отправить военных и гражданских наблюдателей. Если мы достигнем мирного соглашения, то в дальнейшем нам понадобится любая помощь, возможно, в секторе военной безопасности", - заявил Шерги.
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По его словам, все соседние страны должны сыграть свою роль в том, чтобы помочь Ливии перелистнуть эту "главу" войны, которая "причинила большую боль" ливийскому народу.
Он добавил, что Африканский союз оценит необходимость официальной встречи по ситуации в Ливии. "Мы в надлежащее время оценим, нужно ли проводить официальную встречу или нет. Мы делали это несколько недель назад, когда проходила встреча контактной группы комитета высокого уровня. Если есть необходимость, мы можем сделать это в любое время, но я считаю, что сейчас нас всех обнадеживает то, что политический подход сейчас является для всех приоритетом", - заявил Шерги.
Глава комиссии по вопросам мира и безопасности отметил, что Африканский союз внимательно следит за ситуацией в Ливии и поддерживает контакты со всеми сторонами конфликта.
В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны и поддерживается Турцией, и Ливийской национальной армией под командованием Халифы Хафтара, политическую поддержку которому оказывает Египет.
В Каире 6 июня состоялась встреча президента Египта с Хафтаром и главой заседающей на востоке Ливии Палаты представителей Акилой Салехом. По итогам встречи глава Египта объявил о "каирской инициативе", которая включает в себя прекращение огня на всей территории Ливии с 8 июня и условия политического урегулирования. Инициативу поддержали Россия, США и ряд арабских государств, включая Саудовскую Аравию и ОАЭ. Против выступили ПНС и Турция.
Уже более года армия Хафтара пытается отбить столицу Ливии. Обе стороны конфликта заявляют, что противники получают помощь оружием и живой силой извне. В последние недели силы ПНС сообщали о значительных успехах в битве за Триполи и заявили о намерении развить успех, установив контроль над городом Сирт и другими территориями к востоку от столицы.
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Акиля СалехХалифа ХафтарАфриканский союзЛивияВ мире
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