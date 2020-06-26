Эксперты назвали признаки наркозависимости у детей

МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Изменение поведения, внезапная замкнутость, землистый цвет лица, необычная мимика и быстрая речь укажут родителям на возможную Изменение поведения, внезапная замкнутость, землистый цвет лица, необычная мимика и быстрая речь укажут родителям на возможную наркотическую зависимость их ребенка, а изменение размера зрачков, вопреки общественному мнению, нельзя считать главным критерием употребления наркотиков, считают опрошенные РИА Новости наркологи и психологи. По их словам, при выявлении наркозависимости следует обратиться не только к наркологу, но и психологу, который поможет найти причины, побудившие попробовать эти вещества.

Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом ежегодно отмечается 26 июня. Дата провозглашена Генеральной Ассамблеей ООН в 1987 году.

Совсем не знак

Распространенное мнение об изменении размера зрачков как о главном критерии употребления наркотиков на самом деле неверное, заявили эксперты. Врач, специалист по вопросам зависимости Александр Штульман рассказал РИА Новости, что разные наркотические вещества вызывают разные физиологические реакции. Размер зрачков, по его словам, изменяется индивидуально и под воздействием многочисленных факторов.

"Родителям бесполезно изучать конкретные детали, как какое вещество отражается на ширине зрачков, тем более эти физиологические реакции могут быть связаны совсем с другими вещами. Реакция зрачков на разные состояния настолько индивидуальная, и есть много причин, по которым зрачки могут сужаться и расширяться", - сказал Штульман.

Психотерапевт, нарколог Алексей Каротам также заявил РИА Новости, что популярное мнение об изменении размера зрачков, как правило, ни о чем не говорит. По его словам, такая реакция может быть из-за болезни ребенка, его плохого самочувствия или любых других расстройств. Хотя психоактивные вещества действительно сказываются на размере зрачка, это далеко не основной признак употребления наркотиков, считает нарколог. Так, Каротам подчеркивает, что главный критерий, который поможет родителям определить появившуюся зависимость у ребенка – это изменение поведения и внешности.

Повод для волнения

Любое заметное изменение поведения или внешнего вида детей, по мнению экспертов, должно привлекать внимание родителей в первую очередь. Среди прочих сигналов о возможном появлении зависимости наркологи выделили нетипичный запах, внезапную замкнутость, потерю интереса к прежним хобби и прогулы учебы.

"Признаки могут быть - если ребенок начинает дистанцироваться, ограждает свой внутренний мир - это сигнал, чтобы родители заподозрили неладное. Если какой-то непонятный запах от ребенка исходит. Если ребенок вдруг стал допоздна гулять, и у него появились какие-то новые знакомства, про которые он не рассказывает. Вдруг резко стал менее общительным, более замкнутым. Появились какие-то непонятные интересы. Часто убегает из дома", - добавил Каротам.

Кандидат психологических наук, доцент Московского государственного психолого-педагогического университета Виктория Барцалкина также советует родителям обращать особое внимание на внешние признаки, среди которых мимика, речь и цвет лица.

"Состояние необъяснимой возбужденности или вялости, быстрая невнятная речь, почти без мимики лицо, или, наоборот, чрезмерная мимика, землистый цвет лица, круги или мешки под глазами, частый насморк, специфический запах от одежды, волос, изо рта, резкие смены настроения, вспышки враждебности", - перечисляет психолог.

По ее словам, тревожными признаками также может стать изменение аппетита – переедание или вовсе нежелание есть, провалы памяти, неспособность мыслить логически, шатающаяся походка. Барцалкина подчеркивает, что наличие четырех-пяти признаков из перечисленных – это сигнал к началу зависимого поведения и повод для реакции родителей. При этом эксперты советуют обращать особое внимание на расход карманных денег, а также контролировать свои собственные ценности. Нарколог Каротам объяснил, что сперва ребенка "подсаживают" на запрещенные вещества бесплатно, чтобы у него выработалась зависимость, и уже тогда зачинщики требуют деньги или другую собственную выгоду.

Дальнейшие шаги

По мнению экспертов, существует несколько причин, из-за которых подростки соглашаются попробовать запрещенные вещества. Специалист по вопросам зависимости Штульман считает, что употребление наркотиков - самый простой способ для подростков стать частью коллектива. По мнению психолога Барцалкиной, современные дети хотят до всего "дойти" сами и работать над поиском "своего я". А нарколог Каротам полагает, что все, кто начал употреблять наркотики, имеют душевные расстройства, потому что "психически здоровый ребенок не будет пробовать даже из чистого любопытства". Специалисты единогласно утверждают, что при подобных подозрениях родители должны отвести ребенка к психологу или наркологу.

"В случае наличия подобных признаков родители не должны переоценивать свои силы, чтобы справиться с ситуацией. Здесь требуется незамедлительное вмешательство специалистов – психологов, наркологов. При их профессиональном участии позитивные изменения должны коснуться всех членов семьи", - заключила Барцалкина.