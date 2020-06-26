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На западе Турции произошло землетрясение магнитудой 5,5
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в провинции Маниса на западе Турции, сообщило Управление по чрезвычайным ситуациям страны. РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T11:14
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353
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туризм, новости - туризм, мвд турции, маниса (провинция), турция, измир, в мире

На западе Турции произошло землетрясение магнитудой 5,5

11:07 26.06.2020 (обновлено: 11:14 26.06.2020)
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© Flickr / Matt KatzenbergerСейсмограф. Архивное фото
Сейсмограф. Архивное фото
© Flickr / Matt Katzenberger
АНКАРА, 26 июн – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в провинции Маниса на западе Турции, сообщило Управление по чрезвычайным ситуациям страны.
По его данным, эпицентр подземных толчков находился в районе населенного пункта Саруханлы на глубине 4,1 километра. Толчки были зафиксированы в 10.21 по местному времени (совпадает с мск).
Сообщается, что землетрясение ощущалось в Измире, Айдыне и Мугле. По данным МВД Турции, информации о жертвах или пострадавших не поступало, местные власти занимаются оценкой возможных последствий землетрясения.
Скорая помощь в Турции
Вчера, 18:00
Пять человек пострадали при землетрясении на востоке Турции
201200
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ТуризмНовости - ТуризмМВД ТурцииМаниса (провинция)ТурцияИзмирВ мире
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