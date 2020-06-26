https://ria.ru/20200626/1573502112.html
Троих человек унесло в Тихий океан в Калифорнии
Три человека погибли после того, как их унесло волнами Тихого океана на юге американского штата Калифорния, сообщила пожарная служба округа Вентура. РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T11:03
2020-06-26T11:03
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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калифорния, сша, в мире
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Три человека погибли после того, как их унесло волнами Тихого океана на юге американского штата Калифорния, сообщила пожарная служба округа Вентура.
По словам капитана пожарной службы Брайана Макграта, пожарные, сумев "быстро провести поиски в воде", вытащили троих на берег, но выяснилось, что они получили ранения, не совместимые с жизнью.
"Примерно в 16.40 троих человек унесла волна близ шоссе у тихоокеанского побережья … Несмотря на усилия по спасению, все трое получили смертельные ранения", - говорится в заявлении службы информации пожарных в Twitter
.
По данным газеты Los Angeles Times
, которая ссылается на полицию, трое погибших были членами одной семьи из восьми человек. Они ловили рыбу на побережье, где много скользких скал.