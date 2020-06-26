Троих человек унесло в Тихий океан в Калифорнии

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Три человека погибли после того, как их унесло волнами Тихого океана на юге американского штата Калифорния, сообщила пожарная служба округа Вентура.

По словам капитана пожарной службы Брайана Макграта, пожарные, сумев "быстро провести поиски в воде", вытащили троих на берег, но выяснилось, что они получили ранения, не совместимые с жизнью.