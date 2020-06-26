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МИД разъяснил, как будет действовать соглашение о визах с Белоруссией
Директор Второго департамента стран СНГ российского МИД Алексей Полищук разъяснил РИА Новости, как будет действовать соглашение между Москвой и Минском о... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T12:37
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Вредное и глупое для России соглашение.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир макей , сергей лавров, москва, белоруссия, грузия, в мире

МИД разъяснил, как будет действовать соглашение о визах с Белоруссией

11:03 26.06.2020 (обновлено: 12:37 26.06.2020)
20254
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Директор Второго департамента стран СНГ российского МИД Алексей Полищук разъяснил РИА Новости, как будет действовать соглашение между Москвой и Минском о взаимном признании виз.
Соглашение 19 июня подписали министр иностранных дел России Сергей Лавров и его белорусский коллега Владимир Макей.
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"Дело в том, что раньше отсутствовала правовая основа для пересечения гражданами третьих стран российско-белорусской границы, поскольку на ней нет пунктов пропуска. Теперь статья пять соглашения предусматривает такую возможность. Появляются условия для нормального перемещения иностранцев. Это будет способствовать развитию иностранного туризма и транзитных возможностей России и Белоруссии", — сказал Полищук.
То есть, пояснил он, граждане тех государств, для которых действует безвизовый режим и с Россией, и с Белоруссией, смогут свободно передвигаться по территориям обеих стран.
"Но при этом срок их пребывания определяется международными договорами или законодательством страны, на чьей территории они находятся", — добавил дипломат.
Однако это касается только поездок граждан, безвизовый режим для которых введен международными договорами России и Белоруссии, подчеркнул собеседник агентства. Так что указ президента Белоруссии, в соответствии с которым граждане 74 стран могут без виз въезжать через минский аэропорт на 30 суток, не позволит им ездить в Россию.
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Одна из статей соглашения предусматривает обмен сведениями о пересечении границы, поэтому российская сторона сможет узнать, въехал ли иностранец в Белоруссию в этом "30-суточном режиме".
"Порядок такого обмена будет определен дополнительно профильными ведомствами двух стран", — добавил Полищук.
Изначально к проекту соглашения прилагался список стран, граждане которых подпадали под его действие, но впоследствии от него отказались. По словам Полищука, стороны сочли более логичным внести в соглашение формулировки, которые предусматривают перемещение по территории Союзного государства граждан тех стран, чьи режимы въезда в Россию и Белоруссию различаются. "Благодаря этому соглашение стало более универсальным, а возможность путешествовать в его рамках получили, в частности, граждане Китая", — пояснил дипломат. Кроме того, упростились технические моменты, связанные с обменом информацией.
Таким образом, отметил Полищук, иностранец с белорусской визой сможет въехать через российский пункт пропуска. Однако, например, если гражданин Грузии едет в Белоруссию (у них действует безвизовый режим) через территорию России, то ему понадобится российская виза.
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"Если же он летит в Минск из Грузии или другой страны напрямую, то российская виза не потребуется. Правда, в этом случае он сможет находиться только на территории Беларуси и не будет иметь права въезда в Россию", — уточнил Полищук.
Кроме того, соглашение позволит пересекать российско-белорусскую границу обладателям разрешений на временное проживание и видов на жительство, оформленных в России и Белоруссии. "Но при этом право на работу или учебу у них будет только в той стране, где оно получено", — обратил внимание дипломат.
Он напомнил, что соглашение касается только иностранцев и не затрагивает режим взаимных поездок граждан России и Белоруссии. "Россияне и белорусы, как и раньше, могут перемещаться по территории Союзного государства в соответствии с соглашением 2006 года об обеспечении равных прав граждан на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства", — заключил Полищук.
133150517
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Владимир МакейСергей ЛавровМоскваБелоруссияГрузияВ мире
Популярные комментарии
Вредное и глупое для России соглашение.
26 июня, 11:12
Егор Панкратов
12010014
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