МИД разъяснил, как будет действовать соглашение о визах с Белоруссией

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Директор Второго департамента стран СНГ российского МИД Алексей Полищук разъяснил РИА Новости, как будет действовать соглашение между Директор Второго департамента стран СНГ российского МИД Алексей Полищук разъяснил РИА Новости, как будет действовать соглашение между Москвой Минском о взаимном признании виз.

"Дело в том, что раньше отсутствовала правовая основа для пересечения гражданами третьих стран российско-белорусской границы, поскольку на ней нет пунктов пропуска. Теперь статья пять соглашения предусматривает такую возможность. Появляются условия для нормального перемещения иностранцев. Это будет способствовать развитию иностранного туризма и транзитных возможностей России и Белоруссии", — сказал Полищук.

То есть, пояснил он, граждане тех государств, для которых действует безвизовый режим и с Россией, и с Белоруссией, смогут свободно передвигаться по территориям обеих стран.

"Но при этом срок их пребывания определяется международными договорами или законодательством страны, на чьей территории они находятся", — добавил дипломат.

Однако это касается только поездок граждан, безвизовый режим для которых введен международными договорами России и Белоруссии, подчеркнул собеседник агентства. Так что указ президента Белоруссии, в соответствии с которым граждане 74 стран могут без виз въезжать через минский аэропорт на 30 суток, не позволит им ездить в Россию.

Одна из статей соглашения предусматривает обмен сведениями о пересечении границы, поэтому российская сторона сможет узнать, въехал ли иностранец в Белоруссию в этом "30-суточном режиме".

"Порядок такого обмена будет определен дополнительно профильными ведомствами двух стран", — добавил Полищук.

Изначально к проекту соглашения прилагался список стран, граждане которых подпадали под его действие, но впоследствии от него отказались. По словам Полищука, стороны сочли более логичным внести в соглашение формулировки, которые предусматривают перемещение по территории Союзного государства граждан тех стран, чьи режимы въезда в Россию и Белоруссию различаются. "Благодаря этому соглашение стало более универсальным, а возможность путешествовать в его рамках получили, в частности, граждане Китая", — пояснил дипломат. Кроме того, упростились технические моменты, связанные с обменом информацией.

Таким образом, отметил Полищук, иностранец с белорусской визой сможет въехать через российский пункт пропуска. Однако, например, если гражданин Грузии едет в Белоруссию (у них действует безвизовый режим) через территорию России, то ему понадобится российская виза.

"Если же он летит в Минск из Грузии или другой страны напрямую, то российская виза не потребуется. Правда, в этом случае он сможет находиться только на территории Беларуси и не будет иметь права въезда в Россию", — уточнил Полищук.

Кроме того, соглашение позволит пересекать российско-белорусскую границу обладателям разрешений на временное проживание и видов на жительство, оформленных в России и Белоруссии. "Но при этом право на работу или учебу у них будет только в той стране, где оно получено", — обратил внимание дипломат.