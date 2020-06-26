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Религия и мировоззрение
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Схиигумен Сергий не явился на церковный суд в Екатеринбурге
Схиигумен Сергий (Николай Романов), проклявший закрывающих храмы в период пандемии коронавируса и запрещенный после этого в священнослужении, не явился на... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T11:03
религия и мировоззрение
схиигумен сергий (николай романов)
происшествия
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РИА Новости
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353
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схиигумен сергий (николай романов), происшествия

Схиигумен Сергий не явился на церковный суд в Екатеринбурге

11:02 26.06.2020 (обновлено: 11:03 26.06.2020)
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСхиигумен Сергий в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области
Схиигумен Сергий в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июн – РИА Новости. Схиигумен Сергий (Николай Романов), проклявший закрывающих храмы в период пандемии коронавируса и запрещенный после этого в священнослужении, не явился на церковный суд, рассматривающий его деятельность, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Екатеринбургской епархии.
Первое заседание епархиального суда по делу схиигумена прошло 15 июня, однако рассмотрение деятельности священника пришлось перенести на 26 июня из-за того, что он, зачитав заранее подготовленный текст, не имеющий отношения к сути предъявляемых ему обвинений, спешно покинул заседание, не ответив на вопросы по существу.
"Церковный суд уже начался, он закрытый. Отца Сергия нет", - сказала собеседница агентства.
Ранее клирик заявил о том, что ситуация с COVID-19 является "псевдопандемией", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". После призывов священника выходить на улицы и протестовать, епархия первоначально лишила его права проповедовать, однако схиигумен Сергий, несмотря на это, продолжил выступать и критиковать закрытие храмов, его обращения выкладывались на видеохостинге Youtube. В результате правящим архиереем было принято решение о запрещении Романова в служении.
На клирика из-за его публичных высказываний также заведено административное дело, рассмотрение которого назначено на 7 июля.
Схиигумен Сергий в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области
18 июня, 14:52Религия и мировоззрение
Участник "Уральских пельменей" объяснил, почему защищал схиигумена Сергия
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Религия и мировоззрениеСхиигумен Сергий (Николай Романов)Происшествия
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