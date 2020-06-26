Схиигумен Сергий не явился на церковный суд в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июн – РИА Новости. Схиигумен Сергий (Николай Романов), проклявший закрывающих храмы в период пандемии коронавируса и запрещенный после этого в священнослужении, не явился на церковный суд, рассматривающий его деятельность, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Екатеринбургской епархии.
Первое заседание епархиального суда по делу схиигумена прошло 15 июня, однако рассмотрение деятельности священника пришлось перенести на 26 июня из-за того, что он, зачитав заранее подготовленный текст, не имеющий отношения к сути предъявляемых ему обвинений, спешно покинул заседание, не ответив на вопросы по существу.
"Церковный суд уже начался, он закрытый. Отца Сергия нет", - сказала собеседница агентства.
Ранее клирик заявил о том, что ситуация с COVID-19 является "псевдопандемией", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". После призывов священника выходить на улицы и протестовать, епархия первоначально лишила его права проповедовать, однако схиигумен Сергий, несмотря на это, продолжил выступать и критиковать закрытие храмов, его обращения выкладывались на видеохостинге Youtube. В результате правящим архиереем было принято решение о запрещении Романова в служении.
На клирика из-за его публичных высказываний также заведено административное дело, рассмотрение которого назначено на 7 июля.