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Путину доверяют 59% россиян, показал опрос
Свое доверие президенту РФ Владимиру Путину выразили 59% россиян, свидетельствует опрос фонда "Общественное мнение" (ФОМ). РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T10:59
фонд "общественное мнение"
владимир путин
политика
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Закономерный рейтинг. Серьёзных лидеров страны, сравнимого уровня, можно подсчитать на пальцах одной руки. А недобитки нехай брешуть.
168
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/17/1573383902_0:190:2966:1858_1400x0_80_0_0_3a00bd431d5cb80b884705cfd0917332.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
фонд "общественное мнение", владимир путин, политика

Путину доверяют 59% россиян, показал опрос

10:59 26.06.2020
47142
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Свое доверие президенту РФ Владимиру Путину выразили 59% россиян, свидетельствует опрос фонда "Общественное мнение" (ФОМ).
Также, по данным опроса, скорее не доверяют главе государства - 31%, еще 10% затруднились ответить. При этом 62% респондентов полагают, что Путин скорее хорошо работает на своем посту, обратного мнения придерживается 26%, еще 13% затруднились с ответом.
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Опрос "ФОМнибус" проводился 19–21 июня среди 4 тысяч респондентов от 18 лет и старше. Статистическая погрешность не превышает 1,9%.
1753341011351
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Фонд "Общественное мнение"Владимир ПутинПолитика
Популярные комментарии
Закономерный рейтинг. Серьёзных лидеров страны, сравнимого уровня, можно подсчитать на пальцах одной руки. А недобитки нехай брешуть.
26 июня, 11:22
ОИОлег Инкогнито
101601654
полоумные интернетфрики негодуют
26 июня, 11:04
Евгений Д
74201247
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