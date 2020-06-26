https://ria.ru/20200626/1573501916.html
Путину доверяют 59% россиян, показал опрос
Свое доверие президенту РФ Владимиру Путину выразили 59% россиян, свидетельствует опрос фонда "Общественное мнение" (ФОМ). РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T10:59
2020-06-26T10:59
фонд "общественное мнение"
владимир путин
политика
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https://radiosputnik.ria.ru/20200625/1573487078.html
Олег Инкогнито
Закономерный рейтинг. Серьёзных лидеров страны, сравнимого уровня, можно подсчитать на пальцах одной руки. А недобитки нехай брешуть.
168
Евгений Д
полоумные интернетфрики негодуют
126
24
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/17/1573383902_0:190:2966:1858_1400x0_80_0_0_3a00bd431d5cb80b884705cfd0917332.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фонд "общественное мнение", владимир путин, политика