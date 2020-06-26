Голикова призвала создать механизм расходования средств на лечение детей

Путин: средства от повышения НДФЛ направят на лечение детей

Путин: средства от повышения НДФЛ направят на лечение детей

"Считаю, что нужно оперативно приступить к разработке такого механизма с привлечением всей общественности, экспертов, которые традиционно работают по этим направлениям", - сказала Голикова на коллегии Минздрава.