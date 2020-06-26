https://ria.ru/20200626/1573501824.html
Голикова призвала создать механизм расходования средств на лечение детей
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова выступила за оперативную разработку механизма расходования средств на лечение детей с тяжёлыми и редкими заболеваниями. РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T10:58
2020-06-26T10:58
татьяна голикова
владимир путин
общество
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
татьяна голикова, владимир путин, общество