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МЧС предупредило о грозе и сильном граде в пяти регионах СКФО
Работа объектов энергетики и всех видов транспорта может быть нарушена в пятницу на территории пяти регионов Северо-Кавказского федерального округа из-за... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T10:56
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество

МЧС предупредило о грозе и сильном граде в пяти регионах СКФО

10:56 26.06.2020
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© Depositphotos / SV_ProductionВид из окна в дождливую погоду
Вид из окна в дождливую погоду
© Depositphotos / SV_Production
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Работа объектов энергетики и всех видов транспорта может быть нарушена в пятницу на территории пяти регионов Северо-Кавказского федерального округа из-за сильных дождей с грозами и градом, а также порывов ветра до 25 метров в секунду, предупреждает МЧС РФ.
"По данным Гидрометцентра России и ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 26 июня существует вероятность возникновения нарушений работы объектов энергетики, связи, ЖКХ, всех видов транспорта, жизнеобеспечения населения, подтопления пониженных участков местности в Северо-Кавказском федеральном округе на территории республик Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия-Алания и Чеченской Республики", - говорится в прогнозе.
Как полагают эксперты, источником возникновения чрезвычайных ситуаций могут стать сильные дожди, грозы, град, а также усиление ветра до 25 метров в секунду.
Спасатели рекомендует знать и выполнять общие меры безопасного поведения. При сильном ветре надо находиться дома, закрыв все окна. Если непогода застала на улице, нельзя приближаться к деревьям и разнообразным сооружениям повышенного риска - мостам, эстакадам, трубопроводам, линиям электропередачи. Необходимо также обходить рекламные щиты, ветхие строения и легковозводимые конструкции.
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При грозе нельзя разговаривать по телефону: молния иногда попадает в натянутые между столбами провода. Во время ударов молнии не следует близко подходить к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш и антенне. Не рекомендуется также стоять рядом с окном. Желательно выключить телевизор, радио и другие электробытовые приборы. При нахождении в лесу не стоит укрываться вблизи высоких деревьев, особенно сосен, дубов и тополей. Во время грозы следует держаться подальше от водоемов. Необходимо как можно дальше отойдите от берега и спуститься с возвышенного места в низину.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Общество
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