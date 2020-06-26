МЧС предупредило о грозе и сильном граде в пяти регионах СКФО

Спасатели рекомендует знать и выполнять общие меры безопасного поведения. При сильном ветре надо находиться дома, закрыв все окна. Если непогода застала на улице, нельзя приближаться к деревьям и разнообразным сооружениям повышенного риска - мостам, эстакадам, трубопроводам, линиям электропередачи. Необходимо также обходить рекламные щиты, ветхие строения и легковозводимые конструкции.

При грозе нельзя разговаривать по телефону: молния иногда попадает в натянутые между столбами провода. Во время ударов молнии не следует близко подходить к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш и антенне. Не рекомендуется также стоять рядом с окном. Желательно выключить телевизор, радио и другие электробытовые приборы. При нахождении в лесу не стоит укрываться вблизи высоких деревьев, особенно сосен, дубов и тополей. Во время грозы следует держаться подальше от водоемов. Необходимо как можно дальше отойдите от берега и спуститься с возвышенного места в низину.