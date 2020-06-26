МЧС предупредило о грозе и сильном граде в пяти регионах СКФО

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Работа объектов энергетики и всех видов транспорта может быть нарушена в пятницу на территории пяти регионов Северо-Кавказского федерального округа из-за сильных дождей с грозами и градом, а также порывов ветра до 25 метров в секунду, предупреждает МЧС РФ.
"По данным Гидрометцентра России и ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 26 июня существует вероятность возникновения нарушений работы объектов энергетики, связи, ЖКХ, всех видов транспорта, жизнеобеспечения населения, подтопления пониженных участков местности в Северо-Кавказском федеральном округе на территории республик Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия-Алания и Чеченской Республики", - говорится в прогнозе.
Как полагают эксперты, источником возникновения чрезвычайных ситуаций могут стать сильные дожди, грозы, град, а также усиление ветра до 25 метров в секунду.
Спасатели рекомендует знать и выполнять общие меры безопасного поведения. При сильном ветре надо находиться дома, закрыв все окна. Если непогода застала на улице, нельзя приближаться к деревьям и разнообразным сооружениям повышенного риска - мостам, эстакадам, трубопроводам, линиям электропередачи. Необходимо также обходить рекламные щиты, ветхие строения и легковозводимые конструкции.
При грозе нельзя разговаривать по телефону: молния иногда попадает в натянутые между столбами провода. Во время ударов молнии не следует близко подходить к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш и антенне. Не рекомендуется также стоять рядом с окном. Желательно выключить телевизор, радио и другие электробытовые приборы. При нахождении в лесу не стоит укрываться вблизи высоких деревьев, особенно сосен, дубов и тополей. Во время грозы следует держаться подальше от водоемов. Необходимо как можно дальше отойдите от берега и спуститься с возвышенного места в низину.