Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200626/1573501487.html
Минобороны закажет разработку робота для эвакуации раненых
Министерство обороны РФ объявило закрытый конкурс на разработку роботизированного комплекса для эвакуации раненых с территории поражения, начальная... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T10:55
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/19/1565169006_0:159:3078:1890_1400x0_80_0_0_b24e98811c2e9cf81c2ccf622af104e4.jpg
https://ria.ru/20200608/1572634867.html
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/19/1565169006_0:159:3078:1890_1400x0_80_0_0_b24e98811c2e9cf81c2ccf622af104e4.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/19/1565169006_174:0:2905:2048_1400x0_80_0_0_5ad1e51315dd8a88499628e687fe4064.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/19/1565169006_515:0:2563:2048_1400x0_80_0_0_42915e17a7b5af1edcea0913d2c20159.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность

Минобороны закажет разработку робота для эвакуации раненых

10:55 26.06.2020
135
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваФлаг на здании министерства обороны РФ
Флаг на здании министерства обороны РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Флаг на здании министерства обороны РФ. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Министерство обороны РФ объявило закрытый конкурс на разработку роботизированного комплекса для эвакуации раненых с территории поражения, начальная (максимальная) цена контракта заявлена в 250 миллионов рублей, следует из данных портала госзакупок.
"Выполнение опытно-конструкторской работы "Разработка многофункциональных роботизированных медицинских систем для эвакуации раненых и пораженных на перспективных наземных носителях" (шифр "Эвакуация-Р")", - сформулирован объект закупки.
Робот Promobot V.4 на выставке технологического развития
8 июня, 15:40
Российский робот стал сотрудником полиции Абу-Даби
Подробности предполагаемой разработки не приводятся, заказчик ожидает окончания работ до 10 ноября 2022 года.
В документации указывается, что источником финансирования является федеральный бюджет, закупка осуществляется по государственному оборонному заказу.
Заявки на участие в конкурсе принимают до 17 июля, итоги подведут 5 августа.
1110000
Обсудить 0
РоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
Рекомендуем
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
В России создадут пять новых военных полигонов
Сторожевой корабль Адмирал Григорович
Фрегат "Адмирал Григорович" возвращается в Севастополь из дальнего похода
Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру в Плотниковом переулке в Москве
Адвокат Ефремова рассказал о "космической" компенсации семье Захарова
Российский авиационный комплекс радиолокационного дозора
Разведку у российских границ за неделю вели 35 самолетов
Сотрудник избирательного участка в Чите демонстрирует бюллетень для голосования по одобрению внесения поправок в Конституцию РФ
Кремль ознакомится с мнением филологов об ошибке в бюллетенях
Вертолет Ми-24
Боевой вертолет Ми-24 модернизируют до уровня машин нового поколения
Производство подсолнечного масла в Ростове-на-Дону
Онколог предупредил об опасности подсолнечного масла
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария
Неизменной целью Грузии является интеграция в НАТО, заявил премьер
Мужчина в торговом центре Гонконга
Китай объявил войну доллару
Президент Украины Владимир Зеленский
Украинские перевозчики ответили на слова Зеленского о "засранцах"
Президент Украины Владимир Зеленский
Крымские татары ответили на слова Зеленского о полуострове
Актриса Кристина Асмус на открытии 41-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ)
Асмус раскрыла подробности развода с Харламовым
Аэрация воздуха в Москве
Для российских водителей с 1 июля начнут действовать новые правила
Президент Белоруссии Александр Лукашенко с сыном Николаем во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
В Кремле ответили на критику Лукашенко в адрес России
Одиночный пикет у здания посольства США в Москве, на котором вывешен флаг ЛГБТ-сообщества
МИД пошутил про флаг ЛГБТ на здании посольства США
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
22:51Минтруд не поддержал идею выплат на детей 16 и 17 лет, сообщила Кузнецова
22:45Опубликованы действующие ограничения по въезду в зарубежные страны
22:43В Сети раскрыли личность "русского агента" с протестов в США
22:40Эстония введет обязательный карантин для туристов из Люксембурга
22:38Ростуризм надеется, что справки о COVID-19 для санаториев скоро отменят
22:35В Киевской области ограничили проведение массовых мероприятий
22:30В Мехико 29 июня начнут снимать ограничения по коронавирусу
22:29В Петербурге столкнулись "Нива" и маршрутка, есть пострадавшие
22:22Мэрия Минска объяснила проблему с качеством воды в городе
22:06Вышинского удивил ответ ЮНЕСКО на запрос по притеснению Sputnik Эстония
22:02В Сербии объявили режим стихийного бедствия из-за наводнений
21:56L'Oreal уберет из описания своей косметики слова "белая" и "светлая"
21:52Ученый: атеизм стал фактически официальной идеологией современной Европы
21:44В России проведут эксперимент по внедрению цифровой образовательной среды
21:38В Ростове-на-Дону авиапассажира сняли с рейса из-за отказа надеть маску
21:27В ОАЭ более двух тысяч человек вылечили от COVID-19 стволовыми клетками
21:20МГИК не зафиксировал серьезных нарушений во второй день голосования
21:17Су-30 подняли для перехвата самолетов-разведчиков США над Черным морем
21:12В Таджикистане еще 56 человек заболели COVID-19
21:10В Москве на проспекте Вернадского сгорел легковой автомобиль
Лента новостейМолния