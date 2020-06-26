https://ria.ru/20200626/1573501487.html
Минобороны закажет разработку робота для эвакуации раненых
Министерство обороны РФ объявило закрытый конкурс на разработку роботизированного комплекса для эвакуации раненых с территории поражения, начальная... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T10:55
2020-06-26T10:55
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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РИА Новости
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россия, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Министерство обороны РФ
объявило закрытый конкурс на разработку роботизированного комплекса для эвакуации раненых с территории поражения, начальная (максимальная) цена контракта заявлена в 250 миллионов рублей, следует из данных портала госзакупок.
"Выполнение опытно-конструкторской работы "Разработка многофункциональных роботизированных медицинских систем для эвакуации раненых и пораженных на перспективных наземных носителях" (шифр "Эвакуация-Р")", - сформулирован объект закупки.
Подробности предполагаемой разработки не приводятся, заказчик ожидает окончания работ до 10 ноября 2022 года.
В документации указывается, что источником финансирования является федеральный бюджет, закупка осуществляется по государственному оборонному заказу.
Заявки на участие в конкурсе принимают до 17 июля, итоги подведут 5 августа.