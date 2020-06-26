Минобороны закажет разработку робота для эвакуации раненых

Флаг на здании министерства обороны РФ. Архивное фото

Флаг на здании министерства обороны РФ

МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Министерство обороны РФ объявило закрытый конкурс на разработку роботизированного комплекса для эвакуации раненых с территории поражения, начальная (максимальная) цена контракта заявлена в 250 миллионов рублей, следует из данных портала госзакупок.

"Выполнение опытно-конструкторской работы "Разработка многофункциональных роботизированных медицинских систем для эвакуации раненых и пораженных на перспективных наземных носителях" (шифр "Эвакуация-Р")", - сформулирован объект закупки.

Подробности предполагаемой разработки не приводятся, заказчик ожидает окончания работ до 10 ноября 2022 года.

В документации указывается, что источником финансирования является федеральный бюджет, закупка осуществляется по государственному оборонному заказу.