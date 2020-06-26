https://ria.ru/20200626/1573501394.html
Администрация Трампа разрешит добычу нефти на 82% заповедника на Аляске
Администрация американской президента Дональда Трампа планирует разрешить добычу на 82% площади Национального нефтяного заповедника на Аляске (National... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T10:55
2020-06-26T10:55
дональд трамп
аляска
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РИА Новости
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дональд трамп, аляска, сша, экономика
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости.
Администрация американской президента Дональда Трампа
планирует разрешить добычу на 82% площади Национального нефтяного заповедника на Аляске
(National Petroleum Reserve in Alaska (NPR-A), говорится в сообщении министерства внутренних дел США
.
Отмечается, что предложенная альтернатива увеличит площадь, разрешенную для добычи в нефтяном заповеднике, на 7 миллионов акров. "Альтернатива откроет для нефтегазовой добычи 18,6 миллиона акров, или 82% недр NPR-A", - отмечается в плане.
Инициатива является следующим шагом по выполнению указаний президента по увеличению производства американских энергоресурсов и повышению энергетической безопасности страны.
"Президент Трамп обещал расширить доступ к огромному энергетическому потенциалу нашей страны. Сегодняшние действия - еще один важный шаг в процессе выполнения его обещания", - приводятся в сообщении слова министра внутренних дел США Дэвида Бернхардта.
Отмечается, что Национальный нефтяной заповедник является самой большой областью земель, находящихся под федеральным управлением в Соединенных Штатах, и, по оценкам, содержит 8,7 миллиарда баррелей нефти и 25 триллионов футов извлекаемого природного газа.