Администрация Трампа разрешит добычу нефти на 82% заповедника на Аляске

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Администрация американской президента Администрация американской президента Дональда Трампа планирует разрешить добычу на 82% площади Национального нефтяного заповедника на Аляске (National Petroleum Reserve in Alaska (NPR-A), говорится в сообщении министерства внутренних дел США

Отмечается, что предложенная альтернатива увеличит площадь, разрешенную для добычи в нефтяном заповеднике, на 7 миллионов акров. "Альтернатива откроет для нефтегазовой добычи 18,6 миллиона акров, или 82% недр NPR-A", - отмечается в плане.

Инициатива является следующим шагом по выполнению указаний президента по увеличению производства американских энергоресурсов и повышению энергетической безопасности страны.

"Президент Трамп обещал расширить доступ к огромному энергетическому потенциалу нашей страны. Сегодняшние действия - еще один важный шаг в процессе выполнения его обещания", - приводятся в сообщении слова министра внутренних дел США Дэвида Бернхардта.