Президент Молдавии решил самоизолироваться по возвращении из России

КИШИНЕВ, 26 июн — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон решил после возвращения из Москвы самоизолироваться на три дня, в воскресенье он сдаст тест на коронавирус.
"Если он будет негативным, то в понедельник вернусь к работе", — заявил он в эфире передачи "Президент отвечает", транслируемой в фейсбуке.
Президент сообщил, что все члены делегаций, которые 24 июня приняли участие в параде Победы в Москве, до поездки сдали несколько тестов на коронавирус и еще один тест сделали по прибытии в Москву. Сам Додон сдал три теста.
Ранее власти Молдавии сообщили о 15 453 зарегистрированных случаях коронавируса, 502 из которых стали летальными.
В Молдавии до 15 июля действует режим ЧП в области здравоохранения, запрещены массовые культурные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях. Жители страны обязаны носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,2 миллиона случаев заражения, свыше 479 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.