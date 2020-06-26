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Президент Молдавии решил самоизолироваться по возвращении из России
Президент Молдавии Игорь Додон решил после возвращения из Москвы самоизолироваться на три дня, в воскресенье он сдаст тест на коронавирус. РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T16:16
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
игорь додон
москва
молдавия
в мире
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, игорь додон, москва, молдавия, в мире

Президент Молдавии решил самоизолироваться по возвращении из России

10:50 26.06.2020 (обновлено: 16:16 26.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Молдавии Игорь Додон
Президент Молдавии Игорь Додон
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
КИШИНЕВ, 26 июн — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон решил после возвращения из Москвы самоизолироваться на три дня, в воскресенье он сдаст тест на коронавирус.
"Если он будет негативным, то в понедельник вернусь к работе", — заявил он в эфире передачи "Президент отвечает", транслируемой в фейсбуке.
Президент сообщил, что все члены делегаций, которые 24 июня приняли участие в параде Победы в Москве, до поездки сдали несколько тестов на коронавирус и еще один тест сделали по прибытии в Москву. Сам Додон сдал три теста.
Ранее власти Молдавии сообщили о 15 453 зарегистрированных случаях коронавируса, 502 из которых стали летальными.
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В Молдавии до 15 июля действует режим ЧП в области здравоохранения, запрещены массовые культурные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях. Жители страны обязаны носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,2 миллиона случаев заражения, свыше 479 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Игорь ДодонМоскваМолдавияВ мире
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