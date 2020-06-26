Епархиальный суд рассмотрит дело "запрещенного" схиигумена Сергия

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Церковный суд Екатеринбургской епархии в пятницу повторно рассмотрит дело схиигумена Сергия (Романова), проклявшего всех закрывающих храмы в период пандемии коронавируса и запрещенного после этого в священнослужении.

Первое заседание епархиального суда по делу схиигумена прошло 15 июня, однако рассмотрение деятельности священника пришлось перенести на 26 июня из-за того, что он, зачитав заранее подготовленный текст, не имеющий отношения к сути предъявляемых ему обвинений, спешно покинул заседание, не ответив на вопросы по существу.

Ранее клирик заявил о том, что ситуация с COVID-19 является "псевдопандемией", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". После призывов священника выходить на улицы и протестовать, епархия первоначально лишила его права проповедовать, однако схиигумен Сергий, несмотря на это, продолжил выступать и критиковать закрытие храмов, его обращения выкладывались его последователями на видеохостинге Youtube. В результате правящим архиереем было принято решение о запрещении Романова в служении.

"Многие его публичные выступления смущали верующих и содержали достаточно противоречивые мнения и позиции... Как все мы хорошо знаем, Сергий Романов не последовал данному ему благословению (перестать проповедовать - ред.) и продолжил свою медийную активность. В этой связи было принято соответствующее решение о запрещении его в священнослужении", - пояснил РИА Новости замглавы синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

По его словам, окончательное решение в подобных случаях остается за епархиальным судом, который и рассмотрит деятельность Романова. Если клирик не исправится, его могут лишить священнического сана.

В свою очередь в опубликованном указе митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла от 27 апреля говорилось о том, что он неоднократно имел со схиигуменом Сергием пастырскую беседу относительно содержания его публичных проповедей и выступлений. "Вы давали мне обещание исправиться, но преступили данную мне клятву", - отметил тогда иерарх.

Правящий архиерей предписал священнослужителю не покидать территорию Иоанно-Богословского мужского скита без его письменного благословения, однако схиигумен Сергий не подчинился этому распоряжению и остался на территории Среднеуральского женского монастыря, где в окружении своих сторонников продолжает совершать богослужения и выкладывать свои обращения в Интернет.