Епархиальный суд рассмотрит дело "запрещенного" схиигумена Сергия

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Церковный суд Екатеринбургской епархии в пятницу повторно рассмотрит дело схиигумена Сергия (Романова), проклявшего всех закрывающих храмы в период пандемии коронавируса и запрещенного после этого в священнослужении.
Первое заседание епархиального суда по делу схиигумена прошло 15 июня, однако рассмотрение деятельности священника пришлось перенести на 26 июня из-за того, что он, зачитав заранее подготовленный текст, не имеющий отношения к сути предъявляемых ему обвинений, спешно покинул заседание, не ответив на вопросы по существу.
Ранее клирик заявил о том, что ситуация с COVID-19 является "псевдопандемией", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". После призывов священника выходить на улицы и протестовать, епархия первоначально лишила его права проповедовать, однако схиигумен Сергий, несмотря на это, продолжил выступать и критиковать закрытие храмов, его обращения выкладывались его последователями на видеохостинге Youtube. В результате правящим архиереем было принято решение о запрещении Романова в служении.
17 июня, 22:29Сказано в эфиреСхиигумен Сергий Романов захватил женский монастырь. Что происходит?В РПЦ разразился скандал. Схиигумен Сергий (Романов), захватил Среднеуральский женский монастырь. Ранее отец Сергий, по решению церковного суда, был отстранён от служения. Решение было принято на основе проповедей схиигумена, в которых он называл коронавирус "псевдопандемией" и призывал прихожан выходить на улицу, "не боясь полиции и Росгвардии".
"Многие его публичные выступления смущали верующих и содержали достаточно противоречивые мнения и позиции... Как все мы хорошо знаем, Сергий Романов не последовал данному ему благословению (перестать проповедовать - ред.) и продолжил свою медийную активность. В этой связи было принято соответствующее решение о запрещении его в священнослужении", - пояснил РИА Новости замглавы синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
По его словам, окончательное решение в подобных случаях остается за епархиальным судом, который и рассмотрит деятельность Романова. Если клирик не исправится, его могут лишить священнического сана.
В свою очередь в опубликованном указе митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла от 27 апреля говорилось о том, что он неоднократно имел со схиигуменом Сергием пастырскую беседу относительно содержания его публичных проповедей и выступлений. "Вы давали мне обещание исправиться, но преступили данную мне клятву", - отметил тогда иерарх.
Правящий архиерей предписал священнослужителю не покидать территорию Иоанно-Богословского мужского скита без его письменного благословения, однако схиигумен Сергий не подчинился этому распоряжению и остался на территории Среднеуральского женского монастыря, где в окружении своих сторонников продолжает совершать богослужения и выкладывать свои обращения в Интернет.
На клирика из-за его публичных высказываний также заведено административное дело, рассмотрение которого назначено на 7 июля.