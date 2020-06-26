Наибольшее число случаев заболевания COVID-19 за сутки выявили в Москве

Медик карантинного центра в Коммунарке у машины скорой помощи. Архивное фото

Медик карантинного центра в Коммунарке у машины скорой помощи

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Наибольшее число случаев COVID-19 за сутки выявлено в Наибольшее число случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве – 813, Подмосковье – 390 и Ханты-Мансийском автономном округе – 295, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"Распределение по субъектам: Москва - 813, Московская область - 390, Ханты-Мансийский АО - 295", - говорится в сообщении.

Также 223 случая зафиксированы в Санкт-Петербурге, 210 - в Нижегородской области, 210 - в Иркутской области.

Наименьшее число случаев за сутки отмечено Еврейской автономной области - пять, Ненецком автономном округе - один, Чукотский автономном округе - один.

Из данных оперативного штаба также следует, что наименьшие темпы прироста COVID-19 за сутки фиксируются в Москве — 0,4%, Чечне — 0,6%, Подмосковье, Северной Осетии и Чукотском автономном округе — по 0,7%.