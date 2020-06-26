https://ria.ru/20200626/1573501055.html
Наибольшее число случаев заболевания COVID-19 за сутки выявили в Москве
Наибольшее число случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве – 813, Подмосковье – 390 и Ханты-Мансийском автономном округе – 295, сообщили журналистам в... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T10:48
2020-06-26T11:38
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
происшествия
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москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости.
Наибольшее число случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве
– 813, Подмосковье
– 390 и Ханты-Мансийском автономном округе – 295, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Распределение по субъектам: Москва - 813, Московская область - 390, Ханты-Мансийский АО - 295", - говорится в сообщении.
Также 223 случая зафиксированы в Санкт-Петербурге, 210 - в Нижегородской области, 210 - в Иркутской области.
Наименьшее число случаев за сутки отмечено Еврейской автономной области - пять, Ненецком автономном округе - один, Чукотский автономном округе - один.
Из данных оперативного штаба также следует, что наименьшие темпы прироста COVID-19 за сутки фиксируются в Москве — 0,4%, Чечне — 0,6%, Подмосковье, Северной Осетии и Чукотском автономном округе — по 0,7%.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.