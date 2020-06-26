В Алтайском крае двенадцать детей заразились коронавирусом

"Коронавирус подтвердился у 31 жителя Кош-Агачского района, в том числе 11 детей; пяти жителей Горно-Алтайска, в том числе одного ребёнка; двух жителей Майминского района и жителя Онгудайского района. Большинство новых случаев выявлено по контакту с ранее заболевшими. В пяти случаях диагностированы симптомы заболевания", - говорится в сообщении.