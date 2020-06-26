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В Алтайском крае двенадцать детей заразились коронавирусом
Тридцать девять случаев заражения коронавирусом выявили в Республике Алтай за сутки, среди новых заболевших - 12 детей, сообщает региональный оперштаб по... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T10:44
турочакский район
онгудайский район
улаганский район
происшествия
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РИА Новости
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353
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турочакский район, онгудайский район, улаганский район, происшествия

В Алтайском крае двенадцать детей заразились коронавирусом

10:44 26.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкВрачи в "желтой зоне" Университетской клинической больницы №2 Первого МГМУ им. И. М. Сеченова
Врачи в желтой зоне Университетской клинической больницы №2 Первого МГМУ им. И. М. Сеченова
© РИА Новости / Владимир Песня
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БАРНАУЛ, 26 июн - РИА Новости. Тридцать девять случаев заражения коронавирусом выявили в Республике Алтай за сутки, среди новых заболевших - 12 детей, сообщает региональный оперштаб по противодействию COVID-19.
"Коронавирус подтвердился у 31 жителя Кош-Агачского района, в том числе 11 детей; пяти жителей Горно-Алтайска, в том числе одного ребёнка; двух жителей Майминского района и жителя Онгудайского района. Большинство новых случаев выявлено по контакту с ранее заболевшими. В пяти случаях диагностированы симптомы заболевания", - говорится в сообщении.
С учётом этого на данный момент в Республике Алтай лабораторно подтвержден 561 случай заболевания, в том числе 310 – в Кош-Агачском районе, 127 – в Горно-Алтайске, 32 – в Майминском районе, 30 – в Улаганском районе, 27 – в Турочакском районе, 14 – в Онгудайском районе, 10 – в Усть-Коксинском районе, по четыре – в Шебалинском и Усть-Канском районах, два – в Чемальском районе, один – в Чойском районе.
"Выздоровел 21 пациент из Горно-Алтайска, Кош-Агачского, Майминского и Улаганского районов. По данным на утро 26 июня, 232 человека выписаны из медучреждений", - уточняют в оперштабе.
За весь период в Республике Алтай на коронавирусную инфекцию лабораторно обследовано 33 964 человека. Под медицинским наблюдением на карантине в регионе находятся 1128 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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