В России провели более 18,4 миллиона тестов на коронавирус

Медицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом. Архивное фото

Медицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Более 18,4 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в РФ находятся 303 тысячи человек, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

"В РФ проведено более 18,4 миллиона тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остается 303 тысячи человек", - говорится в сообщении.

За сутки в России проведено 286 тысяч тестов на коронавирус.