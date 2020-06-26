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Распространение нового коронавируса
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В России провели более 18,4 миллиона тестов на коронавирус
Более 18,4 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в РФ находятся 303... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T11:12
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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353
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60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, общество

В России провели более 18,4 миллиона тестов на коронавирус

10:43 26.06.2020 (обновлено: 11:12 26.06.2020)
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© РИА Новости / Денис АбрамовМедицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом
Медицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом
© РИА Новости / Денис Абрамов
Медицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Более 18,4 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в РФ находятся 303 тысячи человек, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"В РФ проведено более 18,4 миллиона тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остается 303 тысячи человек", - говорится в сообщении.
За сутки в России проведено 286 тысяч тестов на коронавирус.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МоскваОбщество
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