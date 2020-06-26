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В штабах России и Сирии сообщили о ситуации вокруг лагеря Рукбан
США готовы выпустить беженцев из лагеря "Рукбан" в обмен на помощь для подконтрольных им боевиков, говорится в заявлении руководителей штабов России и Сирии по... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T10:42
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россия, сирия, оон, вашингтон (город), сша, в мире

В штабах России и Сирии сообщили о ситуации вокруг лагеря Рукбан

10:42 26.06.2020
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© AP Photo / Raad AdaylehСирийские беженцы в лагере Рукбан
Сирийские беженцы в лагере Рукбан
© AP Photo / Raad Adayleh
Сирийские беженцы в лагере Рукбан. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. США готовы выпустить беженцев из лагеря "Рукбан" в обмен на помощь для подконтрольных им боевиков, говорится в заявлении руководителей штабов России и Сирии по возвращению беженцев в САР Михаила Мизинцева и Хусейна Махлюфа.
Подчеркивается, что Россия и Сирия продолжают прилагать усилия для скорейшего расформирования лагеря беженцев "Рукбан", и единственным препятствием остается "лицемерная позиция американской стороны, которая заявляет о своей приверженности общепризнанным гуманитарным ценностям и человеческим свободам, но при этом не делает ничего для их соблюдения".
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"Соединенными Штатами в очередной раз демонстрируется готовность выпустить из "Рукбана" всех желающих в обмен на доставку в лагерь гуманитарной помощи. Таким образом американская сторона стремится обеспечить подконтрольных ей боевиков всем необходимым за счет международных гуманитарных организаций, вместо решения проблем лагеря своими силами, как того требуют нормы международного права от оккупирующей стороны", - говорится в заявлении.
Подчеркивается, что Россия и Сирия уже давали свое согласие на доставку гумгрузов в зону Эт-Танф в сентябре 2019 года и выполнили все взятые на себя обязательства, однако реализация разработанного совместно с ООН плана по выводу жителей фактически была сорвана Вашингтоном.
"Вопреки многочисленным обещаниям США оказать влияние на подконтрольных им боевиков, лидеры незаконных вооруженных формирований присвоили основную часть гуманитарной помощи и в одностороннем порядке сократили сроки пребывания гуманитарной миссии, запретив жителям покидать лагерь. В результате вместо заявленных 2500 человек из "Рукбана" вышли лишь 336 граждан Сирии", - отмечается в заявлении.
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