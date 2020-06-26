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Пекин справляется с новой вспышкой коронавируса
Новая вспышка COVID-19 на крупнейшем оптовом рынке Пекина стала проверкой на прочность и эффективность выработанных с января мер профилактики и механизма... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T10:54
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
пекин
китай
в мире
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коронавирус covid-19, пекин, китай, в мире

Пекин справляется с новой вспышкой коронавируса

10:42 26.06.2020 (обновлено: 10:54 26.06.2020)
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© AP Photo / Andy WongМедицинские работники в спортивном центре Guang'an, где проходит тестирование людей на коронавирус, живущих рядом или посещающих рынок "Синьфади"
Медицинские работники в спортивном центре Guang'an, где проходит тестирование людей на коронавирус, живущих рядом или посещающих рынок Синьфади
© AP Photo / Andy Wong
Медицинские работники в спортивном центре Guang'an, где проходит тестирование людей на коронавирус, живущих рядом или посещающих рынок "Синьфади". Архивное фото
ПЕКИН, 26 июн – РИА Новости, Жанна Манукян. Новая вспышка COVID-19 на крупнейшем оптовом рынке Пекина стала проверкой на прочность и эффективность выработанных с января мер профилактики и механизма сдерживания эпидемии: пока власти контролируют ситуацию без тотальных ограничительных мер и не закрывают на карантин многомиллионный мегаполис, как это было сделано с Уханем.
Новый случай заражения COVID-19 впервые почти за два месяца выявили в Пекине 11 июня, эпидемиологическое расследование привело на крупнейший в городе оптовой рынок сельхозпродукции "Синьфади" в районе Фэнтай, 13 июня рынок был закрыт.
О том, какие меры профилактики и контроля принимают пекинские власти, чтобы не допустить распространения эпидемии и повторения уханьского сценария, в материале РИА Новости.

Не по уханьскому сценарию

Несмотря на то, что Пекин в целом обошла масштабная первая волна эпидемии, наивысший режим реагирования на ЧС, введенный в конце января, и жесткие меры профилактики в китайской столице сохранялись дольше, чем в остальных городах страны.
Первый наивысший уровень реагирования на ЧС в Пекине был введен 24 января, 30 апреля его понизили до второго, 6 июня - до третьего. После появления информации о новой вспышке многие решили, что уровень ЧС будет вновь повышен, однако власти в этот раз не спешили и пошли другим путем, уровень эпидемиологической опасности и соответствующие меры реагирования были повышены только в районах , где были выявлены случаи заражения, а не на территории всего города, как это было сделано в январе.
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Правительство города 17 июня все же повысило уровень реагирования на ЧС на территории всего города вновь до второго, однако вернуло лишь часть ограничений, которые действовали в рамках этого режима ранее.
Школы вновь переведены на дистанционное обучение, отменены культурно-развлекательные мероприятия, закрыты плавательные бассейны и спортзалы на цокольных этажах, запрещены спортивные соревнования, по-прежнему закрыты кинотеатры, а также запрещены мероприятия с участием более 100 человек. При этом власти не стали приостанавливать производство на предприятиях.
Кардинальные меры, такие как запрет покидать жилой комплекс и выезжать из города, коснулись только тех, кто с 30 мая посещал рынок, на сотрудников рынка и их близкие контакты, а также тех, кто проживает в районах среднего и высокого риска. Остальным жителям Пекина рекомендовали не покидать город без особой необходимости, а в случае таковой, - предоставить сертификат об отсутствии COVID-19.
Власти столицы заверили, что, несмотря на ужесточение режима въезда и выезда из города, не будут полностью закрывать его, как это было в январе в Ухане, который 76 дней был отрезан от внешнего мира.
Город Пекин
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Жизнь в большинстве центральных районов Пекина не особо изменилась после новой вспышки. Многие профилактические меры, как замер температуры, ношение маски в общественных местах, за последние пять месяцев уже стали нормой для жителей китайской столицы.
Электронный "код здоровья", о котором начали постепенно забывать и не требовать при входе в торговые центры, офисные здания и кафе, вновь стал обязательным. По наблюдениям корреспондента РИА Новости, код по-прежнему требуют не везде, так же как и не во всех заведениях измеряют температуру.

Персональные данные

Китайские эксперты и эпидемиологи сразу же после вспышки заявили, что для ее сдерживания необходимо найти и протестировать всех, кто был на оптовом рынке "Синьфади", а зараженных и контактировавших с ними людей как можно скорее изолировать. Власти 15 июня сообщили, что протестируют более 200 тысяч человек, которые с 30 мая посещали рынок.
В СМИ и социальных сетях появились сообщения о том, что компании Alipay и Wechat предоставили правительству персональные данные 350 тысяч человек, которые были на рынке. Сообщалось, что после начала эпидемии в январе на рынке "Синьфади" не использовались наличные деньги, и благодаря этому Alipay и Wechat, приложения которых поддерживают функцию проведения электронных платежей, смогли легко определить людей, которые там были.
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Сами компании официально опровергли эту информацию, заявив, что не предоставляли таких данных.
Пандемия способствовала тому, что власти Китая ускорили процесс сбора персональных данных граждан, особенно для выявлении лиц, контактировавших с больными. В рамках общенациональной инициативы власти собирали персональные данные граждан, в том числе геоданные, а также медицинскую историю, заявленную самими гражданами, и присваивали каждому человеку "код здоровья" с определенным цветом, который определяет, должен ли человек находиться на карантине или нет. Оба мобильных приложения Alipay и Wechat поддерживают "код здоровья".

Вспышка под контролем

С 11 по 23 июня в Пекине протестировали почти 3 миллиона человек, к 26 июня в общей сложности в городе выявили 280 человек с COVID-19 и 22 бессимптомных носителя.
В городе развернуты 2422 пункта сбора анализов, в работе задействованы свыше 7 400 работников.
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Ведущий эпидемиолог Центра по контролю и профилактике заболеваний КНР У Цзунью 18 июня заявил, что эпидемиологическая ситуация в Пекине, благодаря принятым мерам, в целом уже взята под контроль.
У Цзунью подчеркнул, что необходимости тестировать на COVID-19 все население Пекина, в котором проживает свыше 21 миллиона человек, из-за вспышки на рынке нет.
Эксперты ожидают, что второй уровень реагирования на ЧС и соответствующие ограничительные меры сохранятся в городе как минимум на две-четыре недели, а к середине или к концу июля удастся свести к нулю число зараженных.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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