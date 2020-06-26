Пекин справляется с новой вспышкой коронавируса

Медицинские работники в спортивном центре Guang'an, где проходит тестирование людей на коронавирус, живущих рядом или посещающих рынок "Синьфади". Архивное фото

Медицинские работники в спортивном центре Guang'an, где проходит тестирование людей на коронавирус, живущих рядом или посещающих рынок "Синьфади"

© AP Photo / Andy Wong Медицинские работники в спортивном центре Guang'an, где проходит тестирование людей на коронавирус, живущих рядом или посещающих рынок "Синьфади"

ПЕКИН, 26 июн – РИА Новости, Жанна Манукян. Новая вспышка COVID-19 на крупнейшем оптовом рынке Пекина стала проверкой на прочность и эффективность выработанных с января мер профилактики и механизма сдерживания эпидемии: пока власти контролируют ситуацию без тотальных ограничительных мер и не закрывают на карантин многомиллионный мегаполис, как это было сделано с Уханем.

Новый случай заражения COVID-19 впервые почти за два месяца выявили в Пекине 11 июня, эпидемиологическое расследование привело на крупнейший в городе оптовой рынок сельхозпродукции "Синьфади" в районе Фэнтай, 13 июня рынок был закрыт.

О том, какие меры профилактики и контроля принимают пекинские власти, чтобы не допустить распространения эпидемии и повторения уханьского сценария, в материале РИА Новости.

Не по уханьскому сценарию

Несмотря на то, что Пекин в целом обошла масштабная первая волна эпидемии, наивысший режим реагирования на ЧС, введенный в конце января, и жесткие меры профилактики в китайской столице сохранялись дольше, чем в остальных городах страны.

Первый наивысший уровень реагирования на ЧС в Пекине был введен 24 января, 30 апреля его понизили до второго, 6 июня - до третьего. После появления информации о новой вспышке многие решили, что уровень ЧС будет вновь повышен, однако власти в этот раз не спешили и пошли другим путем, уровень эпидемиологической опасности и соответствующие меры реагирования были повышены только в районах , где были выявлены случаи заражения, а не на территории всего города, как это было сделано в январе.

Правительство города 17 июня все же повысило уровень реагирования на ЧС на территории всего города вновь до второго, однако вернуло лишь часть ограничений, которые действовали в рамках этого режима ранее.

Школы вновь переведены на дистанционное обучение, отменены культурно-развлекательные мероприятия, закрыты плавательные бассейны и спортзалы на цокольных этажах, запрещены спортивные соревнования, по-прежнему закрыты кинотеатры, а также запрещены мероприятия с участием более 100 человек. При этом власти не стали приостанавливать производство на предприятиях.

Кардинальные меры, такие как запрет покидать жилой комплекс и выезжать из города, коснулись только тех, кто с 30 мая посещал рынок, на сотрудников рынка и их близкие контакты, а также тех, кто проживает в районах среднего и высокого риска. Остальным жителям Пекина рекомендовали не покидать город без особой необходимости, а в случае таковой, - предоставить сертификат об отсутствии COVID-19.

Власти столицы заверили, что, несмотря на ужесточение режима въезда и выезда из города, не будут полностью закрывать его, как это было в январе в Ухане, который 76 дней был отрезан от внешнего мира.

Жизнь в большинстве центральных районов Пекина не особо изменилась после новой вспышки. Многие профилактические меры, как замер температуры, ношение маски в общественных местах, за последние пять месяцев уже стали нормой для жителей китайской столицы.

Электронный "код здоровья", о котором начали постепенно забывать и не требовать при входе в торговые центры, офисные здания и кафе, вновь стал обязательным. По наблюдениям корреспондента РИА Новости, код по-прежнему требуют не везде, так же как и не во всех заведениях измеряют температуру.

Персональные данные

Китайские эксперты и эпидемиологи сразу же после вспышки заявили, что для ее сдерживания необходимо найти и протестировать всех, кто был на оптовом рынке "Синьфади", а зараженных и контактировавших с ними людей как можно скорее изолировать. Власти 15 июня сообщили, что протестируют более 200 тысяч человек, которые с 30 мая посещали рынок.

В СМИ и социальных сетях появились сообщения о том, что компании Alipay и Wechat предоставили правительству персональные данные 350 тысяч человек, которые были на рынке. Сообщалось, что после начала эпидемии в январе на рынке "Синьфади" не использовались наличные деньги, и благодаря этому Alipay и Wechat, приложения которых поддерживают функцию проведения электронных платежей, смогли легко определить людей, которые там были.

Сами компании официально опровергли эту информацию, заявив, что не предоставляли таких данных.

Пандемия способствовала тому, что власти Китая ускорили процесс сбора персональных данных граждан, особенно для выявлении лиц, контактировавших с больными. В рамках общенациональной инициативы власти собирали персональные данные граждан, в том числе геоданные, а также медицинскую историю, заявленную самими гражданами, и присваивали каждому человеку "код здоровья" с определенным цветом, который определяет, должен ли человек находиться на карантине или нет. Оба мобильных приложения Alipay и Wechat поддерживают "код здоровья".

Вспышка под контролем

С 11 по 23 июня в Пекине протестировали почти 3 миллиона человек, к 26 июня в общей сложности в городе выявили 280 человек с COVID-19 и 22 бессимптомных носителя.

В городе развернуты 2422 пункта сбора анализов, в работе задействованы свыше 7 400 работников.

Ведущий эпидемиолог Центра по контролю и профилактике заболеваний КНР У Цзунью 18 июня заявил, что эпидемиологическая ситуация в Пекине, благодаря принятым мерам, в целом уже взята под контроль.

У Цзунью подчеркнул, что необходимости тестировать на COVID-19 все население Пекина, в котором проживает свыше 21 миллиона человек, из-за вспышки на рынке нет.

Эксперты ожидают, что второй уровень реагирования на ЧС и соответствующие ограничительные меры сохранятся в городе как минимум на две-четыре недели, а к середине или к концу июля удастся свести к нулю число зараженных.