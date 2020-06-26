https://ria.ru/20200626/1573500567.html
В Москве более 30 тысяч человек протестируют на COVID-19 перед ЕГЭ
Более 30 тысяч человек в Москве протестируют на коронавирус к началу ЕГЭ, сообщила журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы по вопросам социального... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T10:41
2020-06-26T10:41
распространение нового коронавируса
единый государственный экзамен (егэ)
анастасия ракова
москва
общество
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москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
единый государственный экзамен (егэ), анастасия ракова , москва, общество