В Москве более 30 тысяч человек протестируют на COVID-19 перед ЕГЭ

"Первый экзамен будет проведен 3 июля, до этого периода мы по максимуму подготовимся к тому, чтобы сдача ЕГЭ была максимально безопасной с точки зрения эпидемиологии. В обязательном порядке все сотрудники, которые участвуют в сдаче ЕГЭ, начиная от учителей и заканчивая охранниками, проходят обязательное тестирование на коронавирус. Такое тестирование будет проходить с 25 июня по 30 июня, более 30 тысяч человек пройдут соответствующее тестирование", - отметила вице-мэр.