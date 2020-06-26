https://ria.ru/20200626/1573500520.html
Онколог предупредил об опасности подсолнечного масла
Хирург-онколог Иван Карасев призвал отказаться от рафинированного подсолнечного масла, так как оно способно спровоцировать развитие рака. РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T10:41
2020-06-26T12:03
онкология
рак
открытия - риа наука
диета
питание
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https://ria.ru/20200618/1573099121.html
Алекс Радоница
Этот совет из цикла Фантазии на тему... Теоретически это возможно, но для того, чтобы серьёзно к этому относиться нужны научные исследования, т.к. теория не всегда совпадает с практикой. Последние 20 лет нас пичкают мифами и вымыслами на тему околонаучных фантазий)))
115
Татьяна Юсова
Ага! А еще Малышева советует заменить белый сахар на коричневый, белый рис на бурый, картошку на шпинат, куриные яйца на перепелиные, мясо на не есть совсем. У богатых свои причуды.
114
58
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/149498/45/1494984550_0:0:3400:1914_1400x0_80_0_0_c0779164ef941916a751592e518270fa.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
онкология, рак, открытия - риа наука, диета, питание