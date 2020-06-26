Онколог предупредил об опасности подсолнечного масла

Врач заметил, что масло, получающееся после рафинации, подвергается воздействию гексана и бензина, которые полностью невозможно вывести из продукта. Кроме того, под воздействием высоких температур, например при жарке на сковороде, в масле образуются канцерогенные вещества. Они впитываются в продукты и вместе с ними ежедневно попадают в организм.