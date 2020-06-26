https://ria.ru/20200626/1573500114.html
В Липецкой области выявили 40 новых случаев заражения коронавирусом
Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Липецкой области превысило 3,6 тысячи, сообщает администрация региона. РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T10:38
2020-06-26T10:38
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
воз
липецкая область
общество
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https://ria.ru/20200625/1573466364.html
липецкая область
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, воз, липецкая область, общество