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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200626/1573500114.html
В Липецкой области выявили 40 новых случаев заражения коронавирусом
Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Липецкой области превысило 3,6 тысячи, сообщает администрация региона. РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T10:38
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, воз, липецкая область, общество

В Липецкой области выявили 40 новых случаев заражения коронавирусом

10:38 26.06.2020
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© Пресс-служба мэрии Москвы / Перейти в фотобанкИсследования на наличие новой коронавирусной инфекции
Исследования на наличие новой коронавирусной инфекции
© Пресс-служба мэрии Москвы
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Исследования на наличие новой коронавирусной инфекции. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 26 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Липецкой области превысило 3,6 тысячи, сообщает администрация региона.
"В Липецкой области – 40 новых случаев инфицирования COVID-19. Всего на территории региона выявлено 3623 случая новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
Вчера, 14:46Распространение нового коронавируса
В Липецкой области умер третий медработник с COVID-19
Всего регионе выздоровели 2186 человек, умерли 14 пациентов, в том числе три медработника.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,2 миллиона случаев заражения, свыше 479 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ВОЗЛипецкая областьОбщество
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