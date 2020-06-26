https://ria.ru/20200626/1573500011.html
Заммэра рассказала об оказании онкопомощи в Москве во время пандемии
Примерно на 25% возросли объёмы оказания помощи онкологическим больным в Москве во время пандемии по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сообщила... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T10:36
2020-06-26T10:36
анастасия ракова
москва
общество
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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анастасия ракова , москва, общество
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости.
Примерно на 25% возросли объёмы оказания помощи онкологическим больным в Москве
во время пандемии по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сообщила журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова
.
"В Москве ни на одном этапе развития пандемии помощь онкобольным не приостанавливалась. Все специализированные медицинские стационары не закрывались, работали в плановом объеме. В результате за период пандемии у нас не уменьшились объемы оказываемой медицинской помощи, у нас они даже увеличились на примерно 25%", - рассказала Ракова.
По её словам, в этом году уже проведено более 12 тысяч исследований для диагностики и назначения правильного лечения онкобольным на базе 6 специализированных патоморфологических лабораторий.
"По ургентной экстренной помощи мы вернулись на доэпидемиологические объемы. Что касается плановой госпитализации, то постепенно она нарастает - на сегодняшний день 6 стационаров вернулись к плановому режиму. В эту неделю возобновляется плановый медицинский прием в больницу Давыдовского и в госпитале для ветеранов войн номер 3. На следующей неделе возвращается к обычному ритму жизни и приему плановых пациентов госпиталь для ветеранов войн номер 2. Всего у нас более 10 госпиталей, которые возвращаются к нормальному режиму работы, это более 6 тысяч коек, которые принимают плановых пациентов", - добавила заммэра.