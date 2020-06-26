Заммэра рассказала об оказании онкопомощи в Москве во время пандемии

"В Москве ни на одном этапе развития пандемии помощь онкобольным не приостанавливалась. Все специализированные медицинские стационары не закрывались, работали в плановом объеме. В результате за период пандемии у нас не уменьшились объемы оказываемой медицинской помощи, у нас они даже увеличились на примерно 25%", - рассказала Ракова.

По её словам, в этом году уже проведено более 12 тысяч исследований для диагностики и назначения правильного лечения онкобольным на базе 6 специализированных патоморфологических лабораторий.

"По ургентной экстренной помощи мы вернулись на доэпидемиологические объемы. Что касается плановой госпитализации, то постепенно она нарастает - на сегодняшний день 6 стационаров вернулись к плановому режиму. В эту неделю возобновляется плановый медицинский прием в больницу Давыдовского и в госпитале для ветеранов войн номер 3. На следующей неделе возвращается к обычному ритму жизни и приему плановых пациентов госпиталь для ветеранов войн номер 2. Всего у нас более 10 госпиталей, которые возвращаются к нормальному режиму работы, это более 6 тысяч коек, которые принимают плановых пациентов", - добавила заммэра.