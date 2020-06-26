В Алтайском крае выявили 76 новых случаев заражения коронавирусом

БАРНАУЛ, 26 июн - РИА Новости. Около 100 жителей Около 100 жителей Алтайского края вылечились от коронавируса за сутки, заразились 76 человек, сообщает региональный оперштаб по противодействию COVID-19.

"В Алтайском крае на 26 июня зарегистрировано 76 заболевших коронавирусом , выздоровело 98 пациентов. Всего в крае инфицированных 3676 человек, выписаны по выздоровлению - 2580", - говорится в сообщении.

"Тяжелобольных пациентов 78, на аппарате ИВЛ - 24", - уточняет оперштаб. При этом смертельных случаев за сутки не зафиксировали.

"За весь период скончались 63 человека, в том числе 30 случаев от COVID-19, 30 случаев – иные причины смерти, 3 случая находятся на экспертизе. За прошедшие сутки смертей не было", - говорится в сообщении.

На 26 июня находятся под меднаблюдением и на самоизоляции 918 человек. Закончено наблюдение и самоизоляция для 31 421 человек. Всего в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовано 182 857 человек.

Накануне губернатор Алтайского края Виктор Томенко перешел на самоизоляцию из-за того, что у нескольких сотрудников, с которыми он взаимодействовал, выявили коронавирус. Позже примеру главы региона последовал председатель краевого законодательного собрания Александр Романенко, который контактировал с теми же людьми.