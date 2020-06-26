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В Алтайском крае выявили 76 новых случаев заражения коронавирусом
Около 100 жителей Алтайского края вылечились от коронавируса за сутки, заразились 76 человек, сообщает региональный оперштаб по противодействию COVID-19. РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T10:32
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, виктор томенко, михайловский район, алтайский край, барнаул, происшествия

В Алтайском крае выявили 76 новых случаев заражения коронавирусом

10:32 26.06.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевСотрудник лаборатории проводит тесты на коронавирус
Сотрудник лаборатории проводит тесты на коронавирус
© РИА Новости / Илья Питалев
Сотрудник лаборатории проводит тесты на коронавирус. Архивное фото
БАРНАУЛ, 26 июн - РИА Новости. Около 100 жителей Алтайского края вылечились от коронавируса за сутки, заразились 76 человек, сообщает региональный оперштаб по противодействию COVID-19.
"В Алтайском крае на 26 июня зарегистрировано 76 заболевших коронавирусом, выздоровело 98 пациентов. Всего в крае инфицированных 3676 человек, выписаны по выздоровлению - 2580", - говорится в сообщении.
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко
Вчера, 08:14Распространение нового коронавируса
Губернатор Алтайского края перешел на удаленный режим работы
Новые случаи заболевания выявили в Барнауле - 27, Михайловском районе - 14, Бийске - 11, Рубцовске - 6, Смоленском районе - 4, Целинном районе - 3, Зональном районе - 2, Курьинском, Бийском, Чарышском, Поспелихинском, Шипуновском, Волчихинском, Бурлинском, Благовещенском, Тогульском районах – по одному.
"Тяжелобольных пациентов 78, на аппарате ИВЛ - 24", - уточняет оперштаб. При этом смертельных случаев за сутки не зафиксировали.
"За весь период скончались 63 человека, в том числе 30 случаев от COVID-19, 30 случаев – иные причины смерти, 3 случая находятся на экспертизе. За прошедшие сутки смертей не было", - говорится в сообщении.
На 26 июня находятся под меднаблюдением и на самоизоляции 918 человек. Закончено наблюдение и самоизоляция для 31 421 человек. Всего в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовано 182 857 человек.
Накануне губернатор Алтайского края Виктор Томенко перешел на самоизоляцию из-за того, что у нескольких сотрудников, с которыми он взаимодействовал, выявили коронавирус. Позже примеру главы региона последовал председатель краевого законодательного собрания Александр Романенко, который контактировал с теми же людьми.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Виктор ТоменкоМихайловский районАлтайский крайБарнаулПроисшествия
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