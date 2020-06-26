Из-за коронавируса российские туристы решили путешествовать экономнее

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Интернет-сервис для путешественников опросил туристов о комфортной стоимости поездок в расчете на одного члена семьи и сравнил ответы, которые они давали до и после волны эпидемии, сообщает Biletix.

Исследования проводились в январе и в июне этого года, в каждом приняли участие более 1500 человек.

Доля путешественников, готовых тратить более 50 тысяч рублей на члена семьи, снизилась с 45 до 27 процентов. Соответственно, доля экономных, напротив, выросла с 55 до 73 процентов.

По-прежнему основной статьей расхода, на которой туристы готовы экономить, остается проживание: 37 процентов респондентов летнего опроса могут пожертвовать комфортом проживания ради экономии. Кстати, зимой об этом сообщили 46 процентов опрошенных.

Доля готовых экономить на комфортном перелете или проезде увеличилась с 16 до 20 процентов, на культурной и развлекательной программе – с 12 до 22. При этом доля не собирающихся экономить в путешествии россиян снизилась с 16 до семи процентов.