SberCloud: пандемия способствовала росту рынка облачных сервисов

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Цифровизация бизнеса и социальной инфраструктуры, а также новая экономическая ситуация, сложившаяся в результате пандемии COVID-19, стали заметными драйверами роста облачного рынка, считает заместитель генерального директора по информационным технологиям SberCloud (облачная платформа Группы . Цифровизация бизнеса и социальной инфраструктуры, а также новая экономическая ситуация, сложившаяся в результате пандемии COVID-19, стали заметными драйверами роста облачного рынка, считает заместитель генерального директора по информационным технологиям SberCloud (облачная платформа Группы Сбербанк ) Федор Прохоров, сообщает пресс-служба SberCloud.

Прохоров выступил на прошедшем в Москве круглом столе "Развитие облачного рынка в России", на котором представители крупнейших российских облачных провайдеров обсудили основные барьеры и драйверы роста рынка облачных услуг.

"Российский бизнес оценил скорость и гибкость развертывания облачных сервисов, а также надежность облачной инфраструктуры в условиях резкого повышения нагрузок", - отметил представитель SberCloud.

Согласно представленному на встрече исследованию аналитической компании iKS-Consulting, облачный бизнес стал одним из самых быстрорастущих российских рынков. По прогнозам, среднегодовые темпы роста рынка до 2023 года составят 23,5%, а в сегменте IaaS (Infrastructure-as-a-Service — облачная услуга, по которой потребителям предоставляются виртуальные серверы, сети и хранилища данных) они составят почти 29%. В 2018-2019 годах IaaS рынок показал рост в 33%, что в пять раз выше, чем российский IT-рынок в целом.

При этом, по мнению участников круглого стола, основными барьерами миграции в облачную инфраструктуру являются технологическая неготовность ИТ-инфраструктуры части российских компаний, а также опасения бизнеса за безопасность данных. В связи с этим, по словам Прохорова, в 2020-2021 годах важным элементом стратегии российских облачных провайдеров станет максимальная помощь бизнесу в миграции с классической ИТ-инфраструктуры в облачную.