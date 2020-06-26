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SberCloud: пандемия способствовала росту рынка облачных сервисов
Цифровизация бизнеса и социальной инфраструктуры, а также новая экономическая ситуация, сложившаяся в результате пандемии COVID-19, стали заметными драйверами... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T10:26
сбербанк россии
экономика
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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сбербанк россии, экономика

SberCloud: пандемия способствовала росту рынка облачных сервисов

10:27 26.06.2020
87
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛоготип на главном здании Сбербанка на улице Вавилова в Москве
Логотип на главном здании Сбербанка на улице Вавилова в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Цифровизация бизнеса и социальной инфраструктуры, а также новая экономическая ситуация, сложившаяся в результате пандемии COVID-19, стали заметными драйверами роста облачного рынка, считает заместитель генерального директора по информационным технологиям SberCloud (облачная платформа Группы Сбербанк) Федор Прохоров, сообщает пресс-служба SberCloud.
Прохоров выступил на прошедшем в Москве круглом столе "Развитие облачного рынка в России", на котором представители крупнейших российских облачных провайдеров обсудили основные барьеры и драйверы роста рынка облачных услуг.
"Российский бизнес оценил скорость и гибкость развертывания облачных сервисов, а также надежность облачной инфраструктуры в условиях резкого повышения нагрузок", - отметил представитель SberCloud.
Согласно представленному на встрече исследованию аналитической компании iKS-Consulting, облачный бизнес стал одним из самых быстрорастущих российских рынков. По прогнозам, среднегодовые темпы роста рынка до 2023 года составят 23,5%, а в сегменте IaaS (Infrastructure-as-a-Service — облачная услуга, по которой потребителям предоставляются виртуальные серверы, сети и хранилища данных) они составят почти 29%. В 2018-2019 годах IaaS рынок показал рост в 33%, что в пять раз выше, чем российский IT-рынок в целом.
Логотип на здании центрального офиса Сбербанка в Москве
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При этом, по мнению участников круглого стола, основными барьерами миграции в облачную инфраструктуру являются технологическая неготовность ИТ-инфраструктуры части российских компаний, а также опасения бизнеса за безопасность данных. В связи с этим, по словам Прохорова, в 2020-2021 годах важным элементом стратегии российских облачных провайдеров станет максимальная помощь бизнесу в миграции с классической ИТ-инфраструктуры в облачную.
"Такая помощь может быть реализована путем предоставления полного спектра консультационных услуг, а также широкого ассортимента инструментов миграции", - привели в пресс-службе его слова.
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