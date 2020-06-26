В Крыму выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом

"Подтверждено 6 новых случаев коронавирусной инфекции. Все случаи выявлены при проведении противоэпидемических мероприятий и скрининге здоровых лиц" - написал Аксенов на своей странице в соцсети " ВКонтакте ".

По его словам, все заболевшие госпитализированы в инфекционные стационары в соответствии с маршрутизацией, определен круг контактных лиц, в отношении которых проводятся профилактические мероприятия.