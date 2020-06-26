https://ria.ru/20200626/1573499279.html
В Крыму выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом
Шесть новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявлено в Крыму за минувшие сутки, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T10:25
2020-06-26T10:25
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
сергей аксенов (политик)
общество
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, сергей аксенов (политик), общество