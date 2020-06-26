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В Крыму выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом
Шесть новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявлено в Крыму за минувшие сутки, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T10:25
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, сергей аксенов (политик), общество

В Крыму выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом

10:25 26.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в красной зоне госпиталя COVID-19 на базе НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского
Медицинские работники в красной зоне госпиталя COVID-19 на базе НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского
© РИА Новости / Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости. Шесть новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявлено в Крыму за минувшие сутки, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"Подтверждено 6 новых случаев коронавирусной инфекции. Все случаи выявлены при проведении противоэпидемических мероприятий и скрининге здоровых лиц" - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

По его словам, все заболевшие госпитализированы в инфекционные стационары в соответствии с маршрутизацией, определен круг контактных лиц, в отношении которых проводятся профилактические мероприятия.
Аксенов подчеркнул, что всего за текущий период в республике зарегистрировано 644 случая новой коронавирусной инфекции.
Выздоровевших за весь период – 452 человека.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыСергей Аксенов (политик)Общество
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