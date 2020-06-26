Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200626/1573499237.html
В Госдуме прокомментировали заявления Порошенко о Крыме
Экс-президент Украины Петр Порошенко своими заявлениями о Крыме причислил себя к маргиналам, высказывающим "сумасшедшие" идеи возвращения региона Украине,... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T10:25
руслан бальбек
петр порошенко
республика крым
севастополь
оон
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573138495_0:0:3374:1898_1400x0_80_0_0_c1e693c57c9f4bec931d505e78f87392.jpg
https://ria.ru/20200626/1573498227.html
https://ria.ru/20200626/1573495643.html
1
республика крым
севастополь
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573138495_0:0:3374:1898_1400x0_80_0_0_c1e693c57c9f4bec931d505e78f87392.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573138495_471:0:3202:2048_1400x0_80_0_0_c57007015a5c40b97f6e5e7a11a5102e.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573138495_812:0:2860:2048_1400x0_80_0_0_3aadc8fcd17c03bf6b8f406a665625ca.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
руслан бальбек, петр порошенко, республика крым, севастополь, оон, в мире

В Госдуме прокомментировали заявления Порошенко о Крыме

10:25 26.06.2020
1173
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭкс-президент Украины Петр Порошенко
Экс-президент Украины Петр Порошенко
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Экс-президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко своими заявлениями о Крыме причислил себя к маргиналам, высказывающим "сумасшедшие" идеи возвращения региона Украине, считает депутат Госдумы Руслан Бальбек.
Ранее экс-президент Украины заявил, что у Киева теперь есть "уникальный шанс" укрепить солидарность международного сообщества и "вернуть" Крым, поскольку Россия якобы "не способна" обеспечить финансирование полуострова.
Представитель от законодательного органа государственной власти Республики Крым Сергей Цеков
10:10
Сенатор назвал слова Порошенко о "шансе" вернуть Крым дилетантством
"Поэтому сейчас своими дикими заявлениями Петр Порошенко лишь причислил себя к тому батальону маргиналов, которые высказывают сумасшедшие идеи о том, как забрать Крым, пользуясь поддержкой мирового сообщества. Мы видим, как строятся дороги, больницы, развивается инфраструктура - он хочет сказать, что у нашей страны нет денег? А украинское государство, которое только грабило полуостров и не вложило в Крым ни монеты, было благодетелем?" - заявил Бальбек РИА Новости.
По его мнению, Украина ментально потеряла Крым еще в 1992 году, когда, пользуясь всеобщей неразберихой и обманув людей на референдуме, самовольно объявила его своей территорией.
"Так что пусть все будет как есть: Крым развивается, а Порошенко сидит на лопате, которой его вышвырнули из президентского кресла. И пусть теперь мечтает о слиянии с Западом, Востоком, укреплении обороноспособности Украины... Крыма - не будет, и фильма со счастливым для Порошенко концом - тоже", - заключил депутат.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Сенатор Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ
08:50
Пушков прокомментировал слова Порошенко о "возвращении" Крыма
4000002
Обсудить 1
Руслан БальбекПетр ПорошенкоРеспублика КрымСевастопольООНВ мире
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский
Украинские перевозчики ответили на слова Зеленского о "засранцах"
Сотрудник избирательного участка в Чите демонстрирует бюллетень для голосования по одобрению внесения поправок в Конституцию РФ
Кремль ознакомится с мнением филологов об ошибке в бюллетенях
Президент Украины Владимир Зеленский
Крымские татары ответили на слова Зеленского о полуострове
Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру в Плотниковом переулке в Москве
Адвокат Ефремова рассказал о "космической" компенсации семье Захарова
Мужчина в торговом центре Гонконга
Китай объявил войну доллару
Одиночный пикет у здания посольства США в Москве, на котором вывешен флаг ЛГБТ-сообщества
МИД пошутил про флаг ЛГБТ на здании посольства США
Производство подсолнечного масла в Ростове-на-Дону
Онколог предупредил об опасности подсолнечного масла
Аэрация воздуха в Москве
Для российских водителей с 1 июля начнут действовать новые правила
Президент Белоруссии Александр Лукашенко с сыном Николаем во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
В Кремле ответили на критику Лукашенко в адрес России
Актриса Кристина Асмус на открытии 41-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ)
Асмус раскрыла подробности развода с Харламовым
Бактерицидные лампы в вагоне Московского метрополитена в депо Свиблово во время санитарной обработки вагонов в рамках профилактики коронавируса
Найден способ уничтожить коронавирус за 25 секунд
Главный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников
Доктор Мясников назвал опасные лекарства
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
Гидрометцентр предупредил о надвигающемся похолодании
Петр Порошенко
Порошенко заявил о шансе Украины "вернуть" Крым
Суперлуние, наблюдаемое в Москве
Раскрыта загадка темной стороны Луны
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
22:51Минтруд не поддержал идею выплат на детей 16 и 17 лет, сообщила Кузнецова
22:45Опубликованы действующие ограничения по въезду в зарубежные страны
22:43В Сети раскрыли личность "русского агента" с протестов в США
22:40Эстония введет обязательный карантин для туристов из Люксембурга
22:38Ростуризм надеется, что справки о COVID-19 для санаториев скоро отменят
22:35В Киевской области ограничили проведение массовых мероприятий
22:30В Мехико 29 июня начнут снимать ограничения по коронавирусу
22:29В Петербурге столкнулись "Нива" и маршрутка, есть пострадавшие
22:22Мэрия Минска объяснила проблему с качеством воды в городе
22:06Вышинского удивил ответ ЮНЕСКО на запрос по притеснению Sputnik Эстония
22:02В Сербии объявили режим стихийного бедствия из-за наводнений
21:56L'Oreal уберет из описания своей косметики слова "белая" и "светлая"
21:52Ученый: атеизм стал фактически официальной идеологией современной Европы
21:44В России проведут эксперимент по внедрению цифровой образовательной среды
21:38В Ростове-на-Дону авиапассажира сняли с рейса из-за отказа надеть маску
21:27В ОАЭ более двух тысяч человек вылечили от COVID-19 стволовыми клетками
21:20МГИК не зафиксировал серьезных нарушений во второй день голосования
21:17Су-30 подняли для перехвата самолетов-разведчиков США над Черным морем
21:12В Таджикистане еще 56 человек заболели COVID-19
21:10В Москве на проспекте Вернадского сгорел легковой автомобиль
Лента новостейМолния