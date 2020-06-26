В Госдуме прокомментировали заявления Порошенко о Крыме

"Поэтому сейчас своими дикими заявлениями Петр Порошенко лишь причислил себя к тому батальону маргиналов, которые высказывают сумасшедшие идеи о том, как забрать Крым, пользуясь поддержкой мирового сообщества. Мы видим, как строятся дороги, больницы, развивается инфраструктура - он хочет сказать, что у нашей страны нет денег? А украинское государство, которое только грабило полуостров и не вложило в Крым ни монеты, было благодетелем?" - заявил Бальбек РИА Новости.