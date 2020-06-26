В Госдуме прокомментировали заявления Порошенко о Крыме

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко своими заявлениями о Крыме причислил себя к маргиналам, высказывающим "сумасшедшие" идеи возвращения региона Украине, считает депутат Госдумы Руслан Бальбек.
Ранее экс-президент Украины заявил, что у Киева теперь есть "уникальный шанс" укрепить солидарность международного сообщества и "вернуть" Крым, поскольку Россия якобы "не способна" обеспечить финансирование полуострова.
"Поэтому сейчас своими дикими заявлениями Петр Порошенко лишь причислил себя к тому батальону маргиналов, которые высказывают сумасшедшие идеи о том, как забрать Крым, пользуясь поддержкой мирового сообщества. Мы видим, как строятся дороги, больницы, развивается инфраструктура - он хочет сказать, что у нашей страны нет денег? А украинское государство, которое только грабило полуостров и не вложило в Крым ни монеты, было благодетелем?" - заявил Бальбек РИА Новости.
По его мнению, Украина ментально потеряла Крым еще в 1992 году, когда, пользуясь всеобщей неразберихой и обманув людей на референдуме, самовольно объявила его своей территорией.
"Так что пусть все будет как есть: Крым развивается, а Порошенко сидит на лопате, которой его вышвырнули из президентского кресла. И пусть теперь мечтает о слиянии с Западом, Востоком, укреплении обороноспособности Украины... Крыма - не будет, и фильма со счастливым для Порошенко концом - тоже", - заключил депутат.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".