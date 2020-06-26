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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200626/1573499211.html
Общая явка на электронное голосование по поправкам достигла 52,5 процента
Общая явка на электронное голосование по поправкам составляет 52,5%, следует из данных электронного штаба по наблюдению за электронным голосованием. РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T10:56
москва
нижегородская область
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
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А русский может повышать пенсионный возраст? РУсский НДС может повышать? Цены на продукты? Тарифы на ЖКХ? Цены на бензин? Приватизацию прибыльных предприятий и портов закладывать на 2020-2022 год? Оптимизацию медицины проводить? О каких-нибудь ЕГЭ и не говорю! Может русский это делать? Или ты, пропагандист, тут деньги отрабатываешь?
52
Русский, у которого живо сердце, не может не голосовать за Россию.
42
233
москва
нижегородская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва, нижегородская область, конституция рф

Общая явка на электронное голосование по поправкам достигла 52,5 процента

10:56 26.06.2020
3055
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВ информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
В информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Общая явка на электронное голосование по поправкам составляет 52,5%, следует из данных электронного штаба по наблюдению за электронным голосованием.
Согласно данным штаба, по состоянию на 10.20, количество проголосовавших в двух регионах превысило 618 тысяч, количество выданных бюллетеней - 625 тысяч. Всего на электронное голосование было зарегистрировано 1 190 726 человек.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Принять участие в дистанционном голосовании смогут жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области.
Дистанционное электронное голосование по поправкам в Конституцию РФ будет проходит с 25 июня по 30 июня.
Полицейский
Вчера, 19:31Голосование по поправкам в Конституцию
Полиция проверяет данные о двойном голосовании по поправкам
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Обсудить 233
Голосование по поправкам в КонституциюМоскваНижегородская областьКонституция РФ
Популярные комментарии
А русский может повышать пенсионный возраст? РУсский НДС может повышать? Цены на продукты? Тарифы на ЖКХ? Цены на бензин? Приватизацию прибыльных предприятий и портов закладывать на 2020-2022 год? Оптимизацию медицины проводить? О каких-нибудь ЕГЭ и не говорю! Может русский это делать? Или ты, пропагандист, тут деньги отрабатываешь?
26 июня, 11:22
ddoomrules
37201012
Русский, у которого живо сердце, не может не голосовать за Россию.
26 июня, 11:14
Евгений Д
10101129
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