https://ria.ru/20200626/1573499211.html
Общая явка на электронное голосование по поправкам достигла 52,5 процента
Общая явка на электронное голосование по поправкам составляет 52,5%, следует из данных электронного штаба по наблюдению за электронным голосованием. РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T10:56
2020-06-26T10:56
москва
нижегородская область
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573497796_0:4:3070:1731_1400x0_80_0_0_97b059746cd8f716c170b4b8115acdd0.jpg
https://ria.ru/20200625/1573485502.html
doomrules
А русский может повышать пенсионный возраст? РУсский НДС может повышать? Цены на продукты? Тарифы на ЖКХ? Цены на бензин? Приватизацию прибыльных предприятий и портов закладывать на 2020-2022 год? Оптимизацию медицины проводить? О каких-нибудь ЕГЭ и не говорю! Может русский это делать? Или ты, пропагандист, тут деньги отрабатываешь?
52
Евгений Д
Русский, у которого живо сердце, не может не голосовать за Россию.
42
233
москва
нижегородская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573497796_0:4:3070:1731_1400x0_80_0_0_97b059746cd8f716c170b4b8115acdd0.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573497796_170:0:2901:2048_1400x0_80_0_0_5a0185c65331b1066ffda97d59e22e4e.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573497796_863:0:2911:2048_1400x0_80_0_0_53f6e027b186c442cd0184336c27cac5.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, нижегородская область, конституция рф