Общая явка на электронное голосование по поправкам достигла 52,5 процента

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Общая явка на электронное голосование по поправкам составляет 52,5%, следует из данных электронного штаба по наблюдению за электронным голосованием.

Согласно данным штаба, по состоянию на 10.20, количество проголосовавших в двух регионах превысило 618 тысяч, количество выданных бюллетеней - 625 тысяч. Всего на электронное голосование было зарегистрировано 1 190 726 человек.

Нижегородской области. Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Принять участие в дистанционном голосовании смогут жители двух пилотных регионов - Москвы