https://ria.ru/20200626/1573499068.html
Суд продлил арест курганскому экс-замгубернатора
Суд продлил бывшему первому замгубернатора Курганской области Сергею Пугину, обвиняемому в злоупотреблении должностными полномочиями, меру пресечения в виде... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T10:22
2020-06-26T10:22
следственный комитет россии (ск рф)
шадринский район
курганская область
происшествия
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шадринский район
курганская область
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), шадринский район, курганская область, происшествия
ЧЕЛЯБИНСК, 26 июн – РИА Новости. Суд продлил бывшему первому замгубернатора Курганской области Сергею Пугину, обвиняемому в злоупотреблении должностными полномочиями, меру пресечения в виде содержания под стражей до 3 августа, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе Курганского горсуда.
По версии следствия, в 2018-2019 годах Пугин, будучи первым заместителем губернатора Курганской области
и директором департамента агропромышленного комплекса, вместе с Вячеславом Рогозиным, занимавшим должность замглавы Шадринского района
, изготовили, подписали и оплатили фиктивные акты выполненных работ в пользу подрядчика – ООО "Мультипласт".
Следователи установили, что обвиняемые для создания видимости своевременного освоения бюджета, выделенного Курганской области из федерального в рамках программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года", зная о наличии невыполненных работ и непоставленного оборудования подрядчиком по объектам строительства в двух селах, которые не были готовы к вводу в эксплуатацию, произвели их полную оплату.
При этом строительство этих объектов не завершено, а федеральные средства перечислены в адрес ООО "Мультипласт", где частично похищены. Ущерб от действий обвиняемых составил более 195 миллионов рублей.
Ранее судом Пугину была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 28 июня.
"Суд продлил обвиняемому меру пресечения в виде содержания под стражей до 3 августа 2020 года", - сказала собеседница агентства.
По данным СК
, Пугин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).