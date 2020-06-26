В Армении число заразившихся коронавирусом превысило 23 тысячи

ЕРЕВАН, 26 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 759 и достигло 23 247, еще 13 человек скончались, сообщается в пятницу на сайте национального центра по контролю и профилактике заболеваний.
В четверг власти республики сообщали о 22 488 подтвержденных случаях коронавирусной инфекции и 397 летальных исходах. Для борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июля.
"В Армении подтверждены 23 247 случаев коронавируса. Вылечились 12 149 пациентов. Скончались 410 человек", - уточнили в центре. Отмечается, что на лечении находятся 10 557 пациентов, проведены 105 046 тестов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,2 миллиона случаев заражения, свыше 479 тысяч человек скончались.
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