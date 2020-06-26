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В Татарстане собака напала на ребенка
Прокуратура Татарстана организовала проверку после нападения на 11-летнюю жительницу Набережных Челнов собаки породы американская акита, которая нанесла девочке РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T14:31
республика татарстан (татарстан)
происшествия
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республика татарстан (татарстан)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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республика татарстан (татарстан), происшествия

В Татарстане собака напала на ребенка

10:21 26.06.2020 (обновлено: 14:31 26.06.2020)
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкСобака породы акита-ину
Собака породы акита-ину
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Собака породы акита-ину. Архивное фото
КАЗАНЬ, 26 июн - РИА Новости. Прокуратура Татарстана организовала проверку после нападения на 11-летнюю жительницу Набережных Челнов собаки породы американская акита, которая нанесла девочке рваные раны лица, сообщает надзорное ведомство.
"Прокуратура города Набережные Челны по поручению прокурора Республики Татарстан Илдуса Нафикова организовала проверку по сообщению в соцсетях о нападении собаки на девочку. По предварительным данным, 25 июня около 8 утра собака породы американская акита напала на 11-летнюю девочку на остановке "Горэлектросеть" в посёлке ЗЯБ города Набережные Челны", - говорится в сообщении.
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В результате, по информации прокуратуры, ребенку были нанесены рваные раны лица, девочку доставили в Камский детский медицинский центр и прооперировали. Владелица собаки установлена, это местная жительница 1975 года рождения.
Надзорное ведомство с привлечением полиции выясняет все обстоятельства случившегося, намерено дать оценку действиям владельца собаки, в том числе на предмет наличия признаков уголовно наказуемого деяния, и при наличии оснований – принять меры прокурорского реагирования.
Как сообщили в следственном управлении СК РФ по Татарстану, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего". Ведомство уточняет, что, по предварительным данным, женщина гуляла с собакой без поводка и без намордника. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
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Республика Татарстан (Татарстан)Происшествия
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