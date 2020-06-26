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Голикова рассказала о едином регистре льготных категорий граждан
Единый регистр льготных категорий граждан должен заработать в России с 1 января 2021 года, Госдума скоро примет соответствующий закон, заявила вице-премьера РФ... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T10:51
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353
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пенсионный фонд рф, татьяна голикова, госдума рф, общество

Голикова рассказала о едином регистре льготных категорий граждан

10:19 26.06.2020 (обновлено: 10:51 26.06.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Единый регистр льготных категорий граждан должен заработать в России с 1 января 2021 года, Госдума скоро примет соответствующий закон, заявила вице-премьера РФ Татьяна Голикова.
Голикова обратила внимание на необходимость обеспечить лекарствами всех нуждающихся.
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"Хотела бы также напомнить, что в ближайшее время Государственной Думой будет принят федеральный закон, который разработан и представлен правительством во исполнение послания президента Федеральному Собранию и связан с созданием федерального регистра льготных категорий граждан, который должен заработать уже с 1 января 2021 года", - сказала Голикова на заседании коллегии Минздрава.
Она отметила, что для этого Минздрав и ПФР до 1 октября должны составить такой регистр, а регионы - наполнить его.
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Пенсионный фонд РФТатьяна ГоликоваГосдума РФОбщество
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