Голикова рассказала о едином регистре льготных категорий граждан

"Хотела бы также напомнить, что в ближайшее время Государственной Думой будет принят федеральный закон, который разработан и представлен правительством во исполнение послания президента Федеральному Собранию и связан с созданием федерального регистра льготных категорий граждан, который должен заработать уже с 1 января 2021 года", - сказала Голикова на заседании коллегии Минздрава.