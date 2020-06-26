Информация о действиях в случае домашнего насилия появилась на Госуслугах

Куда идти, когда бьют. Почему закон о домашнем насилии пока не принят?

Тему домашнего насилия обсуждают постоянно и по разным поводам – сейчас об этом говорят на фоне карантина и высказываний Регины Тодоренко о том, что жертвы могут быть и сами виноваты. Она уже извинилась и даже перевела два миллиона в центр помощи пострадавшим от насилия. И помогли ей, в том числе, сотрудники центра "Насилию.нет".