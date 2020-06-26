Информация о действиях в случае домашнего насилия появилась на Госуслугах

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Информация по профилактике домашнего насилия размещена на портале госуслуг, говорится на официальном сайте уполномоченного по правам человека в РФ.
"Соответствующий раздел появился на ЕПГУ в связи с ростом жалоб на домашнее насилие. После введения режима самоизоляции... В разделе... размещена памятка с алгоритмом действий при возникновении кризисных ситуаций, а также контакты служб, куда можно обратиться в случае опасности за психологической и иной поддержкой",- отмечается в сообщении.
Подчеркивается, что психологическое состояние многих российских семей подверглось серьезным испытаниям в условиях распространения коронавируса и введенных ограничительных мер.
По данным аппарата со ссылкой на Минкомсвязь России, инициатива принадлежит депутатам Госдумы.
16 мая, 08:54Куда идти, когда бьют. Почему закон о домашнем насилии пока не принят?Тему домашнего насилия обсуждают постоянно и по разным поводам – сейчас об этом говорят на фоне карантина и высказываний Регины Тодоренко о том, что жертвы могут быть и сами виноваты. Она уже извинилась и даже перевела два миллиона в центр помощи пострадавшим от насилия. И помогли ей, в том числе, сотрудники центра "Насилию.нет".