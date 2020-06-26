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Информация о действиях в случае домашнего насилия появилась на Госуслугах
Информация по профилактике домашнего насилия размещена на портале госуслуг, говорится на официальном сайте уполномоченного по правам человека в РФ. РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T10:17
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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госдума рф, общество

Информация о действиях в случае домашнего насилия появилась на Госуслугах

10:17 26.06.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковЗона доступа к единому порталу государственных услуг
Зона доступа к единому порталу государственных услуг
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Информация по профилактике домашнего насилия размещена на портале госуслуг, говорится на официальном сайте уполномоченного по правам человека в РФ.

"Соответствующий раздел появился на ЕПГУ в связи с ростом жалоб на домашнее насилие. После введения режима самоизоляции... В разделе... размещена памятка с алгоритмом действий при возникновении кризисных ситуаций, а также контакты служб, куда можно обратиться в случае опасности за психологической и иной поддержкой",- отмечается в сообщении.

Подчеркивается, что психологическое состояние многих российских семей подверглось серьезным испытаниям в условиях распространения коронавируса и введенных ограничительных мер.
По данным аппарата со ссылкой на Минкомсвязь России, инициатива принадлежит депутатам Госдумы.
Стресс
16 мая, 08:54
Куда идти, когда бьют. Почему закон о домашнем насилии пока не принят?Тему домашнего насилия обсуждают постоянно и по разным поводам – сейчас об этом говорят на фоне карантина и высказываний Регины Тодоренко о том, что жертвы могут быть и сами виноваты. Она уже извинилась и даже перевела два миллиона в центр помощи пострадавшим от насилия. И помогли ей, в том числе, сотрудники центра "Насилию.нет".
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Госдума РФОбщество
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