Эксперт оценил значение блока социальных поправок в Конституцию

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Социальный блок поправок к Конституции РФ, в который входит индексация пенсий и закрепление минимального размера оплаты труда, особенно необходим на сегодняшний день в условиях борьбы с коронавирусной инфекцией и материальными трудностями людей на фоне пандемии, сказал РИА Новости учредитель фонда помощи детям "Окрылённые мечтой Андрей Житенев.
"Считаю, что одно из самых компетентных и самых нужных поправок - это социальный блок. Я думаю, что они самые правильные и нужные на сегодняшнее время: это и пенсии, и закрепление минимальной оплаты труда. Потому что после коронавируса люди сейчас у нас испытывают определенные финансовые трудности", - сказал Житенев, который также входит в Совет депутатов муниципального округа Хорошево-Мневники в Москве.
При этом депутат добавил, что предлагаемые изменения положительно скажутся как на ситуации с детьми без попечения родителей, так и на улучшении благополучия детей из многодетных семей.
"Очень много семей остались тоже один на один (с коронавирусом), и государство на сегодняшний день внесло очень много интересных поправок в плане выплат детям в связи с коронавирусом. Если это в дальнейшем будет развиваться, то это правильное направление в работе правительства", - отметил Житенев.