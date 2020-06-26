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Эксперт оценил значение блока социальных поправок в Конституцию
Социальный блок поправок к Конституции РФ, в который входит индексация пенсий и закрепление минимального размера оплаты труда, особенно необходим на сегодняшний РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T10:17
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/19/1573449576_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_92272fbec0d4e579b485778a1b73b474.jpg
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество

Эксперт оценил значение блока социальных поправок в Конституцию

10:17 26.06.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМужчина голосует по одобрению внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке No 145 в Москве
Мужчина голосует по одобрению внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке No 145 в Москве
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Мужчина голосует по одобрению внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке No 145 в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Социальный блок поправок к Конституции РФ, в который входит индексация пенсий и закрепление минимального размера оплаты труда, особенно необходим на сегодняшний день в условиях борьбы с коронавирусной инфекцией и материальными трудностями людей на фоне пандемии, сказал РИА Новости учредитель фонда помощи детям "Окрылённые мечтой Андрей Житенев.
"Считаю, что одно из самых компетентных и самых нужных поправок - это социальный блок. Я думаю, что они самые правильные и нужные на сегодняшнее время: это и пенсии, и закрепление минимальной оплаты труда. Потому что после коронавируса люди сейчас у нас испытывают определенные финансовые трудности", - сказал Житенев, который также входит в Совет депутатов муниципального округа Хорошево-Мневники в Москве.
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При этом депутат добавил, что предлагаемые изменения положительно скажутся как на ситуации с детьми без попечения родителей, так и на улучшении благополучия детей из многодетных семей.
"Очень много семей остались тоже один на один (с коронавирусом), и государство на сегодняшний день внесло очень много интересных поправок в плане выплат детям в связи с коронавирусом. Если это в дальнейшем будет развиваться, то это правильное направление в работе правительства", - отметил Житенев.
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