Эксперт оценил значение блока социальных поправок в Конституцию

При этом депутат добавил, что предлагаемые изменения положительно скажутся как на ситуации с детьми без попечения родителей, так и на улучшении благополучия детей из многодетных семей.

"Очень много семей остались тоже один на один (с коронавирусом), и государство на сегодняшний день внесло очень много интересных поправок в плане выплат детям в связи с коронавирусом. Если это в дальнейшем будет развиваться, то это правильное направление в работе правительства", - отметил Житенев.