https://ria.ru/20200626/1573498507.html
В России за сутки выявили 6800 случаев заражения коронавирусом
Число новых случаев COVID-19 в России опустилось ниже отметки в семь тысяч и составило 6800, сказала вице-премьер Татьяна Голикова. Умерли 176 человек,... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T10:14
2020-06-26T11:13
воз
москва
московская область (подмосковье)
сша
распространение нового коронавируса
татьяна голикова
в мире
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https://ria.ru/20200320/1568864012.html
https://ria.ru/20200515/1571520997.html
Леван Каладзе
Ну слава богу,дай бог🙏🏻🙏🏻 Мир нашей стране и скорого окончания этого всего🙏🏻
58
Олег Иволгин
Пандемия очевидно, пошла на спад из-за бактерицидного действия солнечного ультрафиолета
48
28
москва
московская область (подмосковье)
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воз, москва, московская область (подмосковье), сша, татьяна голикова, в мире