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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200626/1573498507.html
В России за сутки выявили 6800 случаев заражения коронавирусом
Число новых случаев COVID-19 в России опустилось ниже отметки в семь тысяч и составило 6800, сказала вице-премьер Татьяна Голикова. Умерли 176 человек,... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T11:13
воз
москва
московская область (подмосковье)
сша
распространение нового коронавируса
татьяна голикова
в мире
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353
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573498742_0:0:3082:1735_1400x0_80_0_0_d90514f7d23b0158561bcab164453ddf.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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воз, москва, московская область (подмосковье), сша, татьяна голикова, в мире

В России за сутки выявили 6800 случаев заражения коронавирусом

10:14 26.06.2020 (обновлено: 11:13 26.06.2020)
37987
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи у постели пациента во время обхода в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врачи у постели пациента во время обхода в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Число новых случаев COVID-19 в России опустилось ниже отметки в семь тысяч и составило 6800, сказала вице-премьер Татьяна Голикова. Умерли 176 человек, выписались 8988, добавили в оперативном штабе.
У 28,5% болезнь протекает без симптомов. Больше всего новых пациентов в Москве (813; в два раза меньше, чем две недели назад), Подмосковье (390) и Ханты-Мансийском автономном округе (295).
Карта распространения нового коронавируса в России
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Карта распространения нового коронавируса в России
Накануне сообщалось о 7113 случаях, скончались 92 человека, выздоровели 6342. Общее количество инфицированных за весь период составило более 620 тысяч человек, 8781 умер, свыше 384 тысяч поправились.
Всего в мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 9,2 миллиона заразившихся коронавирусом, как минимум 479 тысяч умерли. В десятку наиболее подверженных инфекции стран входят США, Бразилия, Россия, Индия, Великобритания, Перу, Испания, Чили, Италия и Иран.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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2263815371470
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Распространение нового коронавирусаВОЗМоскваМосковская область (Подмосковье)СШАТатьяна ГоликоваВ мире
Популярные комментарии
Ну слава богу,дай бог🙏🏻🙏🏻 Мир нашей стране и скорого окончания этого всего🙏🏻
26 июня, 10:23
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