https://ria.ru/20200626/1573498432.html
В Норвегии сняли с мели российский траулер "Кокшайск"
Два буксира сняли с мели российский траулер "Кокшайск" (судовладелец – СПК РК "Чапома") и ведут в Тромсё для водолазного осмотра, сообщили РИА Новости в морском РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T10:13
2020-06-26T10:13
следственный комитет россии (ск рф)
мурманск
норвегия
происшествия
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https://ria.ru/20200617/1573058743.html
мурманск
норвегия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/19/1573450725_0:47:681:430_1400x0_80_0_0_5ac1b53e55c8ea62c4627a703c5f31b8.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), мурманск, норвегия, происшествия