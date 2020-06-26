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В Норвегии сняли с мели российский траулер "Кокшайск"
Два буксира сняли с мели российский траулер "Кокшайск" (судовладелец – СПК РК "Чапома") и ведут в Тромсё для водолазного осмотра, сообщили РИА Новости в морском РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T10:13
следственный комитет россии (ск рф)
мурманск
норвегия
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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следственный комитет россии (ск рф), мурманск, норвегия, происшествия

В Норвегии сняли с мели российский траулер "Кокшайск"

10:13 26.06.2020
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© Фото : страница спасательной службы Redningsselskapet в TwitterРоссийский траулер "Кокшайск" сел на мель в районе города Тромсе в Норвегии
Российский траулер Кокшайск сел на мель в районе города Тромсе в Норвегии
© Фото : страница спасательной службы Redningsselskapet в Twitter
МУРМАНСК, 26 июн – РИА Новости. Два буксира сняли с мели российский траулер "Кокшайск" (судовладелец – СПК РК "Чапома") и ведут в Тромсё для водолазного осмотра, сообщили РИА Новости в морском спасательном координационном центре Мурманска.
"Сегодня (в пятницу) рано утром траулер снят с мели двумя буксирами. Его ведут в Тромсё для водолазного осмотра", - сообщил собеседник агентства.
В четверг стало известно о том, что российский траулер с 35 членами экипажа на борту сел на мель недалеко от норвежского города Тромсё на севере страны. По данным транспортной прокуратуры, которая начала проверку по факту инцидента, судно дало течь, с которой команда справилась самостоятельно. Свою проверку начало СУ на транспорте СК РФ.
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